Mitä ihmettä valtioneuvosto twiittasi?

Baltian maissa, Puolassa, Romaniassa ja ympäri maailmaa muistettiin viikon lopulla Euroopan natsi-Saksalle ja Neuvostoliitolle jakaneen Molotov-Ribbentrop -sopimuksen 80-vuotispäivää.

Suomessa valtioneuvosto twiittasi vuosipäivästä seuraavasti:

Twiitti suututti historianharrastajia ja asiantuntijoita. Sen väitettiin menneen itse asian sivuun. Monen kommentoijan mielestä valtioneuvosto ei osoittanut ymmärtävänsä sopimuksen suoraa seurausta Suomelle, joka oli Talvisota. Twiitin nähtiin kuvastavan jopa paluuta suomettumisen aikaan.

Tutkija Charly Salonius-Pasternak kysyi ”kuka on hyväksynyt tämän @valtioneuvosto viestintä ’tekeleen’? Tässä ei ole politiikan, historian, #turpo tai muun tajua.”

Professori Alpo Rusi kysyi ”onko kyse hallituksen historiavajeesta?”.

Valtioneuvosto vastasi twiitissään, että ”tunnistamme Molotov-Ribbentrop-sopimuksen historiallisen merkityksen Talvisodan taustalla. Sen alkamisen ja päättymisen muistopäivät on huomioitu ja huomioidaan jatkossakin.”

Ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr.) kysyttiin, miksei Suomi ollut mukana Viron,Latvian, Liettuan, Romanian ja Puolan julistuksessa Molotov-Ribbentrop -sopimuksen 80-vuotispäivänä.

Haavisto ei vastannut. Ulkoministeriöstä vastattiin, että Suomea ei oltu pyydetty mukaan julistukseen.

We checked this with colleagues in @Ulkoministerio. The fact is that Finland was never consulted nor invited to join this statement. Another fact is that Finland was not occupied by the Soviet Union nor under a totalitarian regime after WWII. @SlawomirDebski @FinEmbWarsaw https://t.co/JPTL8dpl5d

— Juha Ottman (@JuhaOttman) August 23, 2019