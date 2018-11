Mitä ihmettä norsuille tapahtui? Syöksyhampaita ei enää tule

Salametsästyksen takia luonnonvalinta suosii syöksyhampaattomuutta.

Eniten syöksyhampaattomia norsuja on Mosambikissa, jonka vuosina 1977–1992 käydyn sisällissodan aikana salametsästyksellä tuhottiin 90 prosenttia maan 4 000 norsusta. Sodasta selvinnyt norsusukupolvesta 51 prosenttia on syöksyhampaattomia, kertoo National Geographic.

Kyse ei ole vain Mosambikista, vaan kaikista Afrikan maista, joissa norsuja on salametsästetty norsunluun takia. Sama on havaittu myös Tansaniassa ja Keniassa. Etelä-Afrikassa vuosituhannen alussa syntyneistä naaraista peräti 98 prosenttia on syöksyhampaattomia. Normaalista naaraspuolisten afrikannorsujen syöksyhampaattomuus on 2-4 prosentin luokkaa.

Koska syöksyhampaattomilla on ollut suurempi mahdollisuus selvitä vanhukseksi, on luonnonvalinta alkanut suosia syöksyhampaattomuutta. Vaikka syöksyhampaattomuus on äärimmäisen harvinaista urosnorsuilla, on myös tutkitusti niiden syöksyhampaat pienentyneet 40 vuoden aikana. Ankarin salametsästys oli Afrikassa 1970- ja 1980-luvuilla.

Myös afrikannorsujen naaraspuoliset Aasian serkut on käytännössä torahampaattomia vuosisatoja kestäneen salametsästyksen ja tarkoituksellisen syöksyhampaiden poistamisen jälkeen. Myös urospuoliset aasiannorsut ovat yleensä syöksyhampaattomia.

Norsu pystyy elämään ilman syöksyhampaita, vaikka ne ovatkin sille tärkeät työkalut ruoanetsinnässä ja esteiden raivaamisessa. Syöksyhampaattomat norsut vain joutuvat etsimään ravintoa laajemmalta alueelta, millä on sitten epäsuoria vaikutuksia ekosysteemiin.