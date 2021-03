Mitä ihmettä dronella voikin tehdä – katso uskomaton 1,5 minuuttia

Sosiaalista mediaa on ihastuttanut alla näkyvä JayByrdFilmsin eli Jay Christensenin rakentama todellinen nettisensaatio, puolitoistaminuuttinen video.

Siinä näytetään yhdellä kuvausotolla, miten drone-kamera lentää Minnesotassa keilahallissa ympäriinsä.

Parhaimmillaan lennokki käy baaritiskin takana, kulkee asiakkaan jalkojen välistä ja osaa mennä baarin tarjoiluaukosta teatterin puolelle.

Loppuhuipentumana päädytään tietysti keilojen joukkoon.

This single shot #drone film by JayByrdFilms IS the best I’ve seen yet… THROUGH a Bowling Alley!!! Hard to believe its actually real… Sound On, and watch til the end!!! pic.twitter.com/fkUZOjcffF

— Lee Trott (@MC372) March 9, 2021