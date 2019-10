Mitä hallitus oikein aikoo Veikkaukselle tehdä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajat kysyvät puuttumisesta rahapelijärjestelmän epäkohtiin ja peliongelmaan.

Kokoomuksen kansanedustajat Elina Lepomäki, Juhana Vartiainen ja Saara-Sofia Sirén jättivät torstaina kirjallisen kysymyksen Suomen rahapelijärjestelmästä ja pelihaittojen ehkäisystä.

Kansanedustajat kysyvät hallitukselta aikataulusta ”puuttua rahapelijärjestelmän sisäisiin eturistiriitoihin ja puutteelliseen valvontaan”, aikooko hallitus siirtää Veikkauksen tuotot suoraan budjettiin sekä miten hallitus aikoo auttaa ongelmapelaajia, ehkäistä syrjäytymistä ja puuttua rahapelien aiheuttamiin haittoihin.

Lisäksi kysytään riippumattomasta selvityksestä, joka koskisi lisenssipohjaiseen rahapelijärjestelmään siirtymistä.

– Rahapeliuudistus ei ole onnistunut vähentämään pelihaittoja. Rahapeliongelmista kärsii Suomessa noin 125 000 ihmistä, mikä on väestömäärään suhteutettuna eniten Pohjoismaissa, Elina Lepomäki sanoo.

Saara-Sofia Sirénin mukaan ”rahapelaajien velat ovat kasvaneet. Peluurin selvityksen mukaan jopa 70 prosentilla ongelmapelaajista rahapelivelka ylittää 10 000 euroa. Nuorena kerrytetty pelivelka saattaa johtaa pikavippikierteeseen ja syrjäytymiseen”.

Kysymyksessä viitataan kilpailu- ja kuluttajaviraston raporttiin, jonka mukaan Suomen rahapelijärjestelmän sääntely ei täytä tehokkaan valvonnan vaatimusta.

– Kaikkia rahapelejä koskeva monopoli on Euroopassa Suomen lisäksi ainoastaan Norjassa. Monessa Euroopan maassa on siirrytty lisenssimalliin. Tämä vaihtoehto tulisi selvittää myös Suomessa, Juhana Vartiainen esittää.

Kansanedustajat painottavat kansalaisyhteiskunnan rahoituksen turvaamisen tärkeyttä. Heidän mukaansa kansalaisjärjestöt tekevät erittäin arvokasta työtä, ja ”on pidettävä huoli siitä, että yhteiskunnan, kulttuurin ja urheilun kannalta tärkeät hankkeet saavat riittävästi rahoitusta vastakin”.

Kysymyksen mukaan ”pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen mukaan Suomessa on Pohjoismaista eniten peliongelmaisia. Vuonna 2017 julkaistu professori Pekka Sulkusen johtama laaja kansainvälinen selvitys osoittaa että väestöön suhteutettuna Suomessa hävitään Irlannin jälkeen toiseksi eniten rahaa uhkapeleihin Euroopassa. Suomessa raha-automaatteja on sijoitettu kauppoihin, kioskeihin, ravintoloihin ja huoltoasemiin. Useassa valtiossa rahapelejä voi pelata pelkästään erillisissä tiloissa”.

– Veikkauksen monopolia on mahdotonta perustella rahapelihaittojen vähentämisellä. Monessa Euroopan maassa on siirrytty lisenssimalliin. Kaikkia rahapelejä koskeva monopoli on Euroopassa Suomen lisäksi ainoastaan Norjassa. Valtio kerää tuottoja lisenssimaksuilla ja veroilla yrityksiltä, jotka toimivat säännellyillä, tehokkaasti valvotuilla markkinoilla, kysymyksessä todetaan.

– Lisenssijärjestelmää tulisi tutkia mahdollisuutena vähentää pelaamisen aiheuttamia haittoja, poistaa yksinoikeusjärjestelmään liittyviä eturistiriitoja, tehostaa valvontaa ja kerätä varoja hyvinvointivaltion rahoittamiseen.