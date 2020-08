”Missä todellisuudessa pääministeri ja SDP elävät?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja arvostelee sosialidemokraattien aloitetta työajan lyhentämisestä.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma hämmästelee SDP:n puoluekokouksen hyväksymää aloitetta työajan lyhentämisestä.

Hän huomauttaa Suomen talouden kärsineen rajusti koronakriisistä.

– Missähän todellisuudessa pääministerimme ja SDP elävät? Meillä on noin 47 000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Finnair ilmoitti eilen irtisanovansa tuhat työntekijää. Vientiteollisuus on ilmoittanut töiden vähenemisestä, ja moni ala on suurissa vaikeuksissa, jos tilanne jatkuu tällaisena, Pia Kauma kirjoittaa Facebookissa.

Kansanedustaja viittaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharjun haastatteluun Iltalehdessä. Kangasharjun mukaan tuottavuuden tulisi nousta huomattavasti, jotta työaikaa voitaisiin vähentää.

– Samaan aikaan kun haikaillaan tällaista luodaan ilmaa sille, että veroja korotetaan ja vastustetaan työmarkkinauudistuksia. Talouden uudistamista torpataan ja kuitenkin haikaillaan hedelmien perään, Aki Kangasharju sanoi.

Pia Kauma pitää erikoisena, että työajan lyhentämisestä keskustellaan nykyisessä taloustilanteessa.

– Unelmahöttöä, toteaa ekonomisti tässä jutussa. Näinpä. Sanonpa vaan, että tuntuu pahalta kaikkien työttömyysuhan alla olevien puolesta, Kauma sanoo.

