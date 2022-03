Missä on Vladimir Putin? Venäjän johtaja ei ole puhunut kansalle viikkoon

Moskovan hyökkäys Ukrainaan on herättänyt valtaisaa kansainvälistä pahennusta ja johtanut ankariin talouspakotteisiin ja markkinaseurauksiin, jotka näkyvät jo kipeästi venäläisten arjessa. Sota ei myöskään ole edennyt hyökkääjän suunnitelmien mukaisesti ja mies- ja kalustotappiot ovat olleet lyhyessä ajassa varsin mittavia.

Tästä huolimatta Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole puhunut venäläisille määrättyään hyökkäyksen Ukrainaan.

Presidentin viimeinen julkinen esiintyminen oli Kremlin julkaisemien tietojen mukaan vierailu avaruuskeskuksen rakennustyömaalla viime viikon sunnuntaina.

Sunnuntaina julkaistiin myös video ja kuvia Venäjän presidentin tapaamisesta puolustusministeri Sergei Shoigun ja asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimovin kanssa. Tässä tapaamisessa Putin määräsi Venäjän ydinasejoukot kohottamaan valmiuttaan. Video oli nauhoitus.

Maanantaina Putinin kerrottiin tavanneen Venäjän pääministeri Mihail Mishustinin ja keskeisiä talouspäättäjiä kuten Venäjän keskuspanin pääjohtajan. Tästäkin tilaisuudesta esitettiin vain kuvia ja nauhoitettuja puheenvuoroja.

Tiistaina Kreml kertoi kuitenkin kenties hieman yllättäen Vladimir Putinin tavanneen Pietarin kuvernööri Aleksander Beglovin. Tapaaminen ja siitä julkaistut kuvat herättivät huomiota. Niissä presidentti ja kuvernööri istuvat aiempien tapaamisten jättimäisen pöydän ja pitkien etäisyyksien sijasta vastatusten Kremlissä järjestetyistä tapaamisista tutun pienen pöydän ääressä. Huomionarvoista on myös, ettei Venäjän presidentin olinpaikkaa tiedetä varmuudella.

Esimerkiksi Yhdysvaltain Syracuse Universityn professori Brian Taylor kummasteli tiistaina presidentin kerrottuja tapaamisia.

– Joko Beglov on ollut eristyksissä viikon, se on vanha kuva, tai?, Taylor tviittasi.

Putinin tapaamisissa noudatetaan tiettävästi nykyisin tiukkoja eristys- ja testauskäytäntöjä.

Julkisten esiintymisten sijasta Venäjän presidentin on tiedotettu puhuneen runsaasti puheluita eri maiden johtajien kanssa. Viimeisen vuorokauden aikana Vladimir Putin on keskustellut Israelin ja Intian pääministerien ja Kazakstanin presidentin kanssa.

Putinin mielentila, tilannekuva ja eristäytyminen ovat herättäneet viime aikoina huolta ja kysymyksiä lännessä. Yhdysvaltain tiedustelun on kerrottu seuraavan tarkasti Kremlin tapahtumia ja presidentin käytöstä. Tässä on mediaan tihkuneiden tietojen mukaan havaittu muutos. Amerikkalaiset tiedustelulähteet ovat kertoneet kapean ja myötäilevän lähipiirin pariin eristäytyneen presidentin saavan epätyypillisiä raivokohtauksia alaisilleen. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alla.

Mitä Kremlissä tapahtuu? Eristäytyneen Vladimir Putinin kerrotaan raivoavan

Feb 27: Putin meets w/ Minister of Defense & Chief of General Staff

Feb 28: Putin meets w/ Prime Minister, Central Bank Head, Finance Minister, etc.

Mar 1: Putin meets w/ Governor of Petersburg?!

Either Beglov has been in isolation for a week, it's an old photo, or ? pic.twitter.com/FbMkADLRgA

— Brian Taylor (@bdtaylor_SU) March 1, 2022