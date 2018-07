Missä olit, kun ihminen pääsi kuuhun? Yksi vastaus räjäytti potin

Missä olit tasan 49 vuotta sitten, kun ensimmäiset ihmiset ottivat historialliset askeleet kuun kamaralla?

Kysymystä tiedusteli amerikkalainen Lynn LeBlanc twitterissä. Ketjuun tuli sivusta yksi vastaus täysin yli muiden.

– Minä olin kuussa, Buzz Aldrin twittasi takaisin.

Astronautti ja taistelulentäjä 88-vuotias Buzz Aldrin oli toinen ihminen, joka käveli kuussa 21.7.1969.

Tiistaina hän muisteli vastaavalla päivämäärällä 49 vuotta sitten heidän valmistelleen paluuta maahan.

– Menen nukkumaan tänä iltana iloisesti ajatellen tätä hetkeä.

On this day, 49 years ago, we were preparing for our return to Earth. I will go to bed tonight happy thinking about this moment… #Apollo11 #roadtoApollo50th #America pic.twitter.com/0SG62jUj0C

— Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) July 23, 2018