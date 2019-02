”Missä määrin vasemmistossa on tiedetty Esperi Caresta?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja ihmettelee vaikenemista Sdp:n ja vasemmistoliiton Tradekan Med Groupista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan otsikolla Keinottelu vanhuksilla on moraalitonta.

Hänen mukaansa vanhustenhoidon laiminlyönneistä on ehdottomasti jouduttava vastuuseen. Ongelmia on Kopran mukaan tullut, kun suuremmat yhtiöt ostivat pienet yrittäjävetoiset hoitokodit tai kukistivat ne.

– Markkinoille on tullut suurehkoja ja kasvottomia hoitoalan yrityksiä joiden toiminnan tarkoitus on vain kääriä mahdollisimman suuret voitot itselleen. Julkisuudessa on ollut tietoa erilaisista laiminlyönneistä ja jopa tarkoituksellisesta lain rikkomisesta jotta voitto olisi mahdollisimman suuri. Otsikoissa ovat olleet muun muassa Esperi Care- ja Attendo -nimiset yritykset, Jukka Kopra toteaa.

– Tällainen sikamainen ja törkeä toiminta vanhusten kustannuksella on moraalitonta eikä sellaista voi mitenkään hyväksyä.

Kopra pitää outona, ettei rikosilmoituksia toiminnan järjestämisestä vastaavista henkilöistä ole jo tehty.

Hänen mukaansa on kiinnostavaa, että lukuisat merkittävät vasemmistolaiset kansanedustajat toimivat osuuskunta Tradekan johdossa ja siten ”tiiviisti mukana terveysbisneksessä ja yhteistyössä Esperi Caren kanssa. Asia ei kuitenkaan tunnu kiinnostavan ketään”.

– Tradekan johdossa on useita Sdp:n ja vasemmistoliiton kansanedustajia ja poliittisia vaikuttajia. Tradekan sotefirma Med Group on ollut laittamassa “hynttyyt yhteen” Esperi Caren kanssa, mutta laiminlyöntien tultua julki Tradeka on ilmoittanut lopettavansa yhteiset toimet, Kopra toteaa.

– On pakko kysyä, missä määrin vasemmistopoliitikot ovat olleet tietoisia Esperi Caren toiminnan kyseenalaisesta luonteesta päätöksiä tehdessään. Vai ovatko he toimineet vain kumileimasimina? Vaikka Tradeka onkin “kotimainen osuustoiminnallinen yritys”, jolla Sdp:n Antti Lindtman kuittasi puheenvuorossaan eduskunnassa Tradekan ja Esperi Caren yhteistyön, luulisi senkin päätöksentekijöillä olevan velvollisuus perehtyä tehtävien päätösten taustoihin.

Kansanedustajan mukaan vanhustenhuollossa ilmenneet laiminlyönnit eivät johdu tulevasta sote-uudistuksesta eikä ongelma ratkea hoitajamitoitusta muuttamalla.

– Lakia on mitä ilmeisimmin jätetty törkeällä tavalla noudattamatta. Näin ei saa toimia. Valvontaa on lisättävä ja niin yrityksille kuin julkisille toimijoille, jotka eivät noudata pelisääntöjä, on määrättävä tuntuvat rangaistukset, Jukka Kopra kirjoittaa.