”Minuun osui, teen pakkolaskun” – Moskova mokasi propagandavideon

Puolustusministeriö väitti videon kuvaavan taktista laskeutumista ukrainalaiselle kentälle.

Venäjän puolustusministeriön sosiaalisessa mediassa jakamalla videolla (alla) näytetään taisteluhelikopteria operoimassa Ukrainassa. Helikopteri tulittaa videolla muun muassa raketeilla. Videon lopussa helikopteri saa mitä ilmeisimmin osumia ja joutuu tekemään pakkolaskun pellolle.

Venäjän puolustusministeriön saatteen mukaan kyseessä oli kuitenkin ”taktinen laskeutumisoperaatio eräällä Ukrainan sotilaslentokentistä”. Video on herättänyt laajasti huvitusta sosiaalisessa mediassa.

Toronton yliopiston Citizen Labin vanhemman tutkijan John Scott-Railtonin mukaan puolustusministeriö ei kuitenkaan ilmeisesti katsonut aiheelliseksi tai tajunnut editoida videon ääntä. Hän kertoo Twitterissä, että videolla kuuluu, kuinka pilotti huutaa ”minuun osui, teen pakkolaskun”.

Sosiaalisessa mediassa on myös havaittu, että sama Ka-52-helikopteri löytyi myöhemmin vaurioituneena ja hylättynä ukrainalaiselta pellolta.

– Tältä epäonnistuneelta propagandavideolta puuttuu enää ukrainalainen traktori taustalta, Railton sanoo.

2/ The #Kremlin posted their propaganda self-own to Facebook & Twitter. Russia blocks both. The most they could manage to censor the rest of us? Disabling replies. pic.twitter.com/CtfWnJuIbE — John Scott-Railton (@jsrailton) March 18, 2022

This is hilarious. The Russian MoD have taken a clip of their helicopter being hit and forced to land and called it a "tactical landing operation". https://t.co/R7oIBF2fBd — Kyle Glen (@KyleJGlen) March 18, 2022

What is more, the very same abandonned Ka-52 was found later in a different area. Note different ground conditions but the same picture of saint in the cockpit (poor blur attempts). Most likely lifted after initial landing but was forced to ditch elswhere. pic.twitter.com/prBD2wQfzH — Digital Adam (@LondonDigiTech) March 18, 2022

As you can see in the full, un-edited video, around 25 seconds there is something highlighted in a red circle, after which there is the sound of an impact and the helicopter seems to lurch forwards. This is missing from the video shared by the MoD. pic.twitter.com/tQhtDyoVod — Kyle Glen (@KyleJGlen) March 18, 2022