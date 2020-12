”Minkä ihmeen takia teitte tällaisen uudistuksen?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan sote-uudistuksesta on karsittu kaikki ylimääräinen.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin sote-uudistusta eli hallituksen esitystä ”hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi”.

Debatin aloittaneen kokoomuksen Mia Laihon mielestä paketti on massiivinen hallintomyllerrys, joka ei paranna tai tuo yhtään lisää palvelujalapsille, nuorille, mielenterveyspotilaille, vanhuksille ja monille muille ryhmille.

– Tämä on hallintouudistus joka vie rahaa melkein miljardin. Ja tämä kaikki vain hallintoon, Mia Laiho sanoi.

Hänen mukaansa seuraus tulee olemaan vakuutuspohjainen terveysvakuutusjärjestelmä, joka lisää kansalaisten eriarvoisuutta. Palvelut Laihon mukaan keskittyvät merkittävästi ja pienten kuntien ja lähiöiden palveluja karsitaan.

SDP:n Ilmari Nurminen sanoi uudistusten olevan vaikeita, mutta välttämättömiä. Hän huomautti nyt lähes 300 kunnan huolehtivan palveluiden järjestämisestä – ”on välttämätöntä että kootaan näitä leveämmille hartioille”.

– On hyvä että sote-bisnekseen nyt päästään kiinni. Hyvinvointialueet pääsevät kokonaisuudistuksiin kiinni ja psytyvät vahvistamaan pienten yritysten ja järjestöjen asemaa tuotannossa alueellisesti, Ilmari Nurminen sanoi.

– On tärkeää, että jokainen ihminen ymmärtää, että rahoitus tulee kasvamaan nykyisestä kaikilla hyvinvointialueilla. Kuinka nopeasti se kasvaa, riippuu siitä, kuinka iäkästä ihmistä siellä alueella on. Haluamme turvata kaikille ne palvelut.

Kokoomuksen Antti Häkkäsen mielestä jokaisen uudistuksen yhteydessä pitäisi muistaa, mitä hyötyä sillä konkreettisesti on saatavissa. Häkkäsen mukaan tällä hetkellä vikana on lääkäriin ja hoitoon pääsy.

– Sen voisi tehdä terveydenhuoltolain muutoksella, hoitotakuun kiristyksellä, lääkärimäärän lisäyksellä. Ei tarvita massiivista uudistusta, Antti Häkkänen sanoi.

Hän huomautti, että esityksen oman arvion mukaan kustannukset heikentävät seuraavan 15 vuoden ajan julkista taloutta.

– Eli tämä heikentää hyvinvointiyhteiskuntaa seuraavan 15 vuotta. Minkä ihmeen takia olette tehneet tällaisen uudistuksen? 1600 sivua, joka heikentää hyvinvointiyhteiskuntaa?

Hallituspuolue keskustan Markus Lohi ei ymmärtänyt logiikkaa, että lisärahan laittaminen hyvinvointipalveluihin heikentäisi hyvinvointiyhteiskuntaa. Lohen mukaan kokoomuksessakin saattaa olla paketin rahoituksesta hyvin erilaisia näkemyksiä.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki sanoi kokoomuksen hyökänneen voimakkaimmin uudistusta vastaan.

– Ymmärränkin, miksi kokoomus tekee sen. Tässä uudistuksessa ei ole kolmen miljardin automaattileikkuria sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja toisaalta tässä sote-uudistuksessa ei anneta avaimia yksityisille pörriäisille vaan huolehditaan julkisesta puolesta, Paavo Arhinmäki sanoi.

Antti Häkkänen vastasi kyseessä olevan fundamentaali ajattelun ero. Hänen mukaansa kokoomuksessa ajatellaan hyvinvointiyhteiskunnan olevan vahva tulevaisuudessa vain, jos talous pelaa kunnolla.

– Jos kustannukset lähtevät hansikkaasta, ei palveluja pystytä järjestämään. Sen takia kokoomus esittää jatkuvasti työllisyysuudistuksia, yritystoiminnan vahvistamista ja myös sellaisia sote-uudistuksia, joilla kustannusten nousukäyrää saadaan hillittyä jotta rahat riittävät palveluihin myös viiden vuoden päästä, Antti Häkkänen totesi.

SDP:n Antti Lindtmanin mukaan ”tämä ei ole leikkausmalli”.

– Kyse ei ole siitä että tehdään hallinnonuudistus, vaan laitetaan palvelut kuntoon. Tämä ei ole joko tai, vaan sekä että, Antti Lindtman kehui esitystä.

Kokoomuksen Paula Risikon mukaan sote-uudistus tarvitaan ”mutta ei mitä tahansa sote-uudistusta”. Hänen mukaansa tarkoitus ei saa pyhittää keinoja.

Paula Risikko siteerasi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.), jonka mukaan mallista on nyt karsittu kaikki ylimääräinen. Tarkasti Kiuru totesi, että ”rakenneuudistus on ensimmäinen ja välttämätön askel kohti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista, ja esityksestä on aiempiin sote-uudistusta koskeviin esityksiin nähden karsittu kaikki ylimääräinen tässä uudistuksen vaiheessa, jotta tämä saataisiin eduskunnasta nyt läpi”.

– Te olette karsineet sen potilaan. Nimittäin eihän täällä ole otettu millään tavalla huomioon niitä ongelmia: meillä ei pääse perusterveydenhuoltoon, ja palveluketjut ovat pirstaleiset, Paula Risikko sanoi.

– Mitä täällä tapahtuu? Byrokratia lisääntyy. Hallintoa tulee lisää. Lähipalvelut keskittyvät. Rahaa ei ole riittävästi palvelutarpeen nousulle. Ja kun tulee vielä verotus, niin onko oikein että syöpäpotilas maksaa eri summan eri maakunnassa? Ei ole. Se ei ole yhdenvertaista.