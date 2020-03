Ministerivaliokunta puoltaa suuria raidehankkeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Suomi-rata- ja Turun tunnin juna -hankeyhtiön osakassopimusten hyväksymistä.

Valtion, kuntien ja Finavian neuvottelijat pääsivät 13. helmikuuta yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina, että Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri, voi hyväksyä Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön osakassopimukset sekä hankeyhtiöiden perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa.

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Suomi-rata-hankeyhtiö tuottaisi esiselvitykset kahdesta vaihtoehtoisesta linjausratkaisusta, joita ovat uusi ratalinjaus Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle sekä nykyisen pääradan kehittäminen Riihimäen ja Tampereen välillä. Suomen valtion kanta valittavaan suunnitteluratkaisuun käsiteltäisiin ja muodostettaisiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa esiselvityksen valmistumisen jälkeen.

Valtion, kuntien sekä Finavian rahoitussitoumukset yhdessä kattaisivat arvioidut rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannukset sekä muut hankeyhtiön toiminnan edellyttämät kustannukset. Suomen valtion rahoitusosuus olisi enintään 51 prosenttia rahoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Kuntien ja Finavian osalta osakassopimukset käsitellään toimivaltaisissa päätöksentekoelimissä helmi-huhtikuussa. Yhtiöt on tarkoitus perustaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tarvittavat päätökset on tehty ja osakassopimukset on allekirjoitettu.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta sekä olemassa olevan rataverkon parantamisen vaikutuksista. Selvitystä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Selvitys valmistuu tänä keväänä, jonka jälkeen keskustellaan alueellisten toimijoiden kanssa valmiudesta hankeyhtiöneuvottelujen aloittamiseksi.

Hallitus sanoo myös aloittaneensa hankkeita pääradan ja siihen liittyvien ratojen parantamiseksi.