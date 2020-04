Ministerit: Suojainsotkusta pyydetty selvitys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Selvityksen on pyytänyt työministeri Tuula Haatainen.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo pitävänsä tärkeänä, että julkisuudessa esillä olleet suojavarusteiden hankintaan liittyvät epäselvyydet selvitetään.

Ministeri viittaa Twitterissä työministeri Tuula Haataisen (sd.) tviittiin, jonka mukaan Huoltovarmuuskeskukselta vaaditaan selvitystä Kiinasta tilattuihin suojaimiin liittyen. Sairaalakäyttöön soveltumattomista suojavarusteista noussut kohu paisui keskiviikkoiltana, kun Suomen Kuvalehti kertoi viiden miljoonan kaupan olleen tehty ulosottovelkaisen liikemiehen kanssa.

– Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alainen laitos. Eilen illalla ja tänään aamulla julkisuudessa on ollut esillä epäselvyyksiä liittyen suojainkauppaan. Näistä epäselvyyksistä olen heti aamulla pyytänyt pikaisen selvityksen, Haatainen totesi Twitterissä.

– Julkisuudessa esillä olleet suojavarusteiden hankintaan liittyvät epäselvyydet on tärkeää selvittää. Huoltovarmuuskeskuksesta vastaava ministeri Haatainen on pyytänyt asiasta selvityksen. Hankintojen sujuvuuden varmistaminen koronakriisin aikana on ensiarvoisen tärkeää, Aino-Kaisa Pekonen toteaa.

