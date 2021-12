Ministerit eivät vastanneet HS:n kysymykseen lastensa vakuutuksista

Antti Häkkänen otti lapselleen yksityisen sairausvakuutuksen, kaksi ministeriä eivät kerro asiaa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ja opetusministeri Li Andersson (vas.) eivät paljasta ovatko he ottaneet lapsilleen yksityisen sairausvakuutuksen. Asia kuuluu yksityisyyden piiriin, he sanovat Helsingin Sanomien artikkelissa. Juttu käsittelee poliitikon työn ja vanhemmuuden yhdistämistä.

Andersson sanoo, että jos julkinen terveydenhuolto toimisi paremmin, harva joutuisi ottamaan yksityisen sairausvakuutuksen.

– Minä luotan julkisiin terveyspalveluihin. Valtaosa perheistä myös käyttää tavallisia neuvolapalveluita ja synnyttää julkisen puolen sairaaloissa. Niiden toimivuus osoittaa, että se on mahdollista. Samaa pitäisi tavoitella myös terveyskeskuksissa. Nyt järjestelmä on lähtenyt kasvamaan oudon eriytyneeksi pikkulapsivaiheessa, Andersson toteaa.

Saarikko kertoo käyttäneensä runsaasti julkisen puolen terveydenhuoltoa ja lasten erikoissairaanhoitoa, sillä hänen nuoremmalla lapsellaan on ollut kurkunpään rakennevika.

Kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen kertoo, että hänen lapsellaan on yksityinen sairausvakuutus. Vakuutuksesta on ollut hyötyä, koska lapsen kanssa on jouduttu käymään useita kertoja lääkärissä. Vakuutus on kattanut yksityislääkärikäynnit.

– Terveyskeskuspalvelut eivät valitettavasti toimi Suomessa kunnolla, Häkkänen toteaa.

Ministerintehtäviensä lisäksi Saarikko ja Andersson toimivat puolueidensa puheenjohtajina. Häkkänen on puolestaan kokoomuksen varapuheenjohtaja.