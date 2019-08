Ministerit aloittivat keskustelun aktiivimallin korvaavista toimenpiteistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri on linjannut, että jos aktiivimallin leikkurilla on ollut työllisyysvaikutuksia, sille täytyy löytää korvaavia toimenpiteitä.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä kokoontui eilen tiistaina toista kertaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.

Ministerityöryhmä käsitteli budjettivalmistelun tilannetta työllisyystoimien osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioehdotuksessa esitetään julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaksi reilua 297 miljoonaa euroa, joka sisältää 17 miljoonan euron lisäyksen palkkatukeen.

– Hallituksen tehtävä on selvä. Haluamme, että työllisyysaste nousee. Käytännössä se tarkoittaa, että yhä useampi pääsee töihin ja että työnantajien työvoimatarpeisiin vastataan. Tarvitaan panostuksia työllisyyden hoitoon ja palveluihin, sanoo työministeri Timo Harakka (sd.), joka toimii ministerityöryhmän puheenjohtajana.

Ministerityöryhmä aloitti myös keskustelun aktiivimallin korvaavista työllisyystoimenpiteistä.

Hallitusohjelman mukaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Hallituksen esitys aktiivimallin leikkurin purkamiseksi on kuitenkin jo lausuntokierroksella ja leikkurin on tarkoitus poistua ensi vuoden alussa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimuksen aktiivimallin työllisyysvaikutuksista on määrä valmistua lokakuussa. Pääministeri Antti Rinne (sd.) vahvisti viime viikolla, että jos leikkurilla osoitetaan olleen työllisyysvaikutuksia, sille täytyy löytää korvaavia toimenpiteitä.