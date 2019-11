Ministerit: Aktiivimallin korvaavia toimia ei tarvita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työministerin mukaan työnhaku on jatkossakin velvoittaa aktiivimallin purkamisesta huolimatta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja työministeri Timo Harakka (sd.) katsovat, että työttömyysturvan aktiivimallista tänään julkaistu tutkimus ei edellytä hallitukselta korvaavia työllisyystoimia.

Tutkimuksen mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia on vaikea erottaa hyvän suhdannetilanteen vaikutuksista, koska sopiva verrokkiryhmä puuttuu.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erillisiä aktiivimallin vaikutusta kompensoivia toimia ei tarvita vaan hallitus jatkaa työllisyystoimien valmistelua suhteessa 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseen, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kirjoittaa Facebookissa.

Aktiivimalli aiotaa purkaa 1.1.2020.

– Hallituksen esitys aktiivimallin purkamiseksi annetaan ensi viikon torstaina eduskunnalle, Pekonen kertoo.

”Työnhaku on jatkossakin velvoittavaa”

Työministeri Timo Harakka oli Pekosen kanssa samoilla linjoilla.

– Kun mitään tarkkoja lukuja ei tässä nyt esiin saatu, niin lopputulema on se, että meitä velvoittava luku on edelleen 30 000 työllisyystavoite ensi vaiheessa, Harakka sanoi tutkimuksen julkistustilaisuudessa.

Hallituksen tavoitteena on, että ensi vuoden budjettiriihessä on näkyvissä 30 000 lisätyöllistä.

Harakan mukaan tutkimus antaa viestin, että TE-toimistojen palveluihin panostaminen on tärkeää.

– Aktiivimallin mukanaan tuomat lisäresurssit jäävät sen lisäksi, että tämä hallitus panostaa vielä lisää monenlaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Harakka tähdensi kuitenkin, että työttömyysturvan vastikkeellisuus säilyy jatkossakin.

– Kun palvelu on yksilöllistä ja saadaan yksilölliset työllistämissuunnitelmat, niihin voidaan seurausten ohella sitoutua ja varmistua siitä, kun palvelua on voitu lisätä ja parantaa, niin vastaavasti työnhaku on jatkossakin velvoittavaa, Harakka sanoi.

Tänään julkaistun aktiivimallin vaikutuksia arvioineen loppuraportin perusteella aktiivimallin työllisyysvaikutukset… Posted by Aino-Kaisa Pekonen on Friday, November 1, 2019