Ministeriössäkin niukkasanaisuutta turvauhasta: Poliisilla peruste toiminnalleen

Osastopäällikkö Tomi Vuori toivoo, että poliisi voisi jatkossa avata tarkemmin turvallisuusuhkaa.

Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö Tomi Vuori sanoo ymmärtävänsä kansalaisten hämmennyksen liittyen poliisiin mahdollisesti kohdistuneeseen turvallisuusuhkaan ja siihen, miten vaitonaisesti poliisi on itse siitä tiedottanut.

– Poliisilla on omat perusteensa heidän valmiustasonsa säätelyyn ja niille turvaamistoimenpiteille, mitä he ovat tehneet. Keskeisistä turvallisuustilanteeseen liittyvistä asioista poliisi on velvollinen informoimaan ministeriön johtoa, ja niin se on tässäkin tapauksessa tehnyt. Asia itsessään kuuluu poliisihallitukselle ja on tietysti hirvittävän ikävää, että he ei eivät ole omista syistään johtuen voineet sitä enemmän avata. Ymmärrän hämmennyksen, mutta poliisilla on peruste toiminnalleen ja toivon mukaan he pystyvät jatkossa tätä asiaa avaamaan. Meidän puolelta tätä asiaa ei ole mahdollisuutta enempää kommentoida, Vuori kommentoi asiaa sisäministeriön taustatilaisuudessa tänään torstaina.

Poliisihallitus tiedotti siihen kohdistuvasta mahdollisesta turvallisuusuhasta viime viikon lopulla. Tämän johdosta varautumista tehostettiin muun muassa poliisitalojen tuntumassa.

Alkuviikosta poliisihallitus oli turvallisuusuhasta edelleen niukkasanainen, mutta kertoi sen lieventyneen. Uhkatilanteen aktiivinen selvittäminen jatkuu poliisin mukaan edelleen, mutta tilanne ei ole tällä hetkellä ”siten konkreettinen ja akuutti”, että se edellyttäisi päivittäistoiminnasta poikkeavien varautumistoimenpiteiden jatkamista.

Poliisi kertoi samassa yhteydessä, ettei tiedota asiasta enempää.