Ministeriössä korona-altistus, Krista Kiuru etätöihin

Perhe- ja peruspalveluministeri testataan koronaviruksen varalta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on muutama henkilö mahdollisesti altistunut koronavirukselle työtehtävissään, STM kertoo tiedotteessaan. Nämä henkilöt on tavoitettu, ja he siirtyvät varotoimena työskentelemään etänä.

Myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) siirtyy varotoimena toistaiseksi työskentelemään etätyönä, ja hänet testataan koronaviruksen varalta.

Ministeri jatkaa virkatehtäviensä hoitamista etäyhteyksien avulla.