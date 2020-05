Ministeriöltä vahva suositus: Ei kotimaankaan matkailua kesällä

Aiempi suositus on STM:n kansliapäällikön mukaan yhä voimassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan edelleen suositellaan vahvasti, ettei kotimaassa matkailtaisi kesällä.

Kansliapäällikkö vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriö STM:n tiedotustilaisuudessa kysymykseen Suosittelisitteko edelleen, että kaikkea vapaa-ajan matkailua on vältettävä myös kotimaan sisällä?

– Tällä hetkellä hallitus on vahvasti suositellut, että kotimaanmatkailuja ei harrastettaisi. Erityisesti Mika Salminen totesi hyvin tuon ulkomaan matkailun osalta tilanteen ja varmasti tämä on tilanne, jota hallitus joutuu tarkastelemaan, kun kesä tulee ja kun matkailuun liittyvät kysymykset lisääntyvät. EU on tehnyt matkailun kohteen lauselmia, eli tämä on asia, joka hallituksen pitää erikseen linjata, Varhila totesi tiedotustilaisuudessa.

– Mutta toistaiseksi suositus on se, että myöskään kotimaassa emme vapaa-ajalla matkaile.

Ulkomaanmatkailun osalta vastauksia antoi THL:n Mika Salminen. Myös hän vetosi matkailun välttämiseen.

– Vahva suositus on, että ulkomaille ei muista kuin välttämättömistä syistä edelleenkään matkusteta. Se että tähän tilaan on päästy, on kaikkien suomalaisten toiminnan tulosta. Tätä pitää jaksaa jatkaa, Salminen sanoi.

Tilanteeseen ei välttämättä tule muutosta edes loppukesästä. Salmisen mukaan epidemiatilanne ei ole Euroopassa ohi, eikä asiassa tapahdu hänen mukaansa ”suurta muutosta kovin äkkiä”.