Ministeriön strategiajohtaja: Epidemian huippua ei ole nähty

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tämän hetken arvioiden mukaan epidemian huippu sijoittuu touko-kesäkuulle.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoo, että koronaepidemian huippua ei nähty vielä Suomessa.

– Tällä hetkellä arviot epidemian huippuajasta, joka sijoittuu jonnekin toukokuuhun, voi mennä kesäkuunkin puolelle, niissä on useamman viikon epävarmuuksia vielä, Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehty yliopiston asiantuntijoiden kanssa mallinnuksia epidemian kehittymisestä Suomessa ja lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on tehnyt mallinnuksia omalla alueellaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on vertaillut mallinnuksia.

– Voidaan todeta, että mallinnukset tarkistuvat lähiaikoina, kun saadaan tietoa siitä, miten paljon väestössä on kehittynyt vasta-aineita virusta vastaan. Se auttaa ajoittamaan epidemiaa, milloin se oikeasti lähti hiljaisesti ja vielä huomaamatta Suomessa liikkeelle, Voipio-Pulkki sanoi.

Lisäksi malleihin syötetään tietoa siitä, millä nopeudella uusia potilaita tulee sairaalahoitoon ja tehohoitoon.

– Nämä tiedot auttavat meitä tarkentamaan sitä, missä vaiheessa olemme.

Lue myös:

Uudenmaan rajoitus kumotaan jo tänään