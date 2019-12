Ministeriössä vaaditaan selvitystä Pekka Haaviston toimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoasianhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö ihmettelee, miksi ministeriön väkeä pidetään pimennossa.

Ulkoasianhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö UHVY ry vaatii ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja ulkoasiainministeriön konsuliosaston ympärillä pyörineen kohun perusteellista selvittämistä.

Ilta-Sanomien mukaan Haavisto oli yrittänyt taivutella ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista järjestämään Syyrian al-Holin niin kutsuttujen ISIS-leirien lapset Suomeen konsulikyydillä. Tuominen olisi siis virkamiehenä joutunut kantamaan asiasta vastuun yksin. IS:n tietojen mukaan Tuominen syrjäytettiin sitten toisiin tehtäviin. Haavisto on kiistänyt painostuksen.

UHVY ry:n puheenjohtaja Juha Parikka ihmettelee, miksi talon omaa väkeä pidetään pimennossa.

– Olemme seuranneet UHVYssä kiinnostuksella taloamme kuohuttanutta konsulipäällikkö Pasi Tuomisen tapausta. Kyseessä on vakava asia, joka vaatii perusteellista selvittämistä, Parikka toteaa tiedotteessa.

Parikan mukaan hyvässä työpaikassa kriisit käsitellään aina myös oman henkilökunnan kanssa. Avoin keskustelukulttuuri on toimivan työyhteisön ydin.

– Näin ei ole meillä nyt tapahtunut, vaan olemme joutuneet keräämään tietomme pääasiassa mediasta ja huhupuheista käytäviltä. Sisäisesti asiasta on tiedotettu vain konsulipalveluissa, jossa osastosta vastaava alivaltiosihteeri on käynyt puhumassa. Me muut olemme informaatiossa lähinnä Ilta-Sanomien varassa.

Kun keskeisessä asemassa olevan osastopäällikön asemaa horjutetaan, henkilöstö on Parikan mukaan syystä huolissaan.

– Tämä ei ole mikään yhdentekevä asia, jonka voi ohittaa olankohautuksella. Tapaus ja tiedon puute ovatkin herättäneet henkilöstön parissa melkoista ihmettelyä ja epätietoa. Esimerkiksi meiltä UHVYstä on kyselty asiasta UE:ta myöten. Tämä kertoo erittäin huonosta johtamisesta kriisitilanteessa.

Mitä tapahtuu jatkossa?

Parikan mukaan henkilöstöllä on useita huolia ja kysymyksiä:

• Entä jatkossa, joutuuko esimerkiksi poliittisen osaston päällikkö seuraavaksi lähtemään, jos ministeri ei satu pitämään hänen näkemyksistään?

• Miten ministeri voi omalla päätöksellään muuttaa ministeriön työjärjestystä ja ottaa pois tehtäviä ao. osastopäälliköltä sekä siirtää niitä toiselle, virkamatkalle määrätylle virkamiehelle?

• Olisi hyvä kuulla, miten virkamiesjohto on puolustanut Tuomista. Vai onko puolustanut lainkaan?

• Nyt on syntynyt käsitys, että asiasta ei ole mediassa tai muuallakaan tullut vielä esille kaikki. Onko mahdollista, että tässä asiassa joku olisi vääristellyt tekemisiään?

• Millä tavoin, millä perustein ja kenen kautta ministeri on vaatinut Tuomisen siirtämistä pois konsulipäällikön tehtävästä?

Parikka kysyy, miksi tässä yhteydessä puhutaan siirtymävelvollisuudesta

– Tuominen on vasta hiljattain määrätty konsulipäällikön tehtävään uudelle määräaikaiselle kolmivuotiselle kaudelle, eikä hän itse ole esimerkiksi hakeutunut suurlähettilääksi. Kuten tiedetään, diplomaattiuran virkamiehen siirtymävelvollisuus lähtökohtaisesti koskee vain siirtymisiä ministeriön ja suurlähetystöjen tehtävien välillä.

Parikka kertoo etujärjestön pyytävän tietoja.

– Pyydämme faktoja. Henkilökunnalla on oikeus tietää ja ymmärtää. Talon johdon nollalinja sisäisessä tiedottamisessa ei kelpaa meille. Me emme voi työskennellä iltapäivälehtien tiedon varassa.

Keskiviikkona Haavisto kuitenkin kertoi Ylen A-studiossa keskustelleensa pitkään Pasi Tuomisen kanssa, pyytäneensä häneltä anteeksi ”rikkinäistä puhelinta” ja toivottaneensa hänet tervetulleeksi jatkamaan tehtävässään.