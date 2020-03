Ministeriön laskelmille oppivelvollisuudesta tyrmäys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppivelvollisuuden pidentäminen uhkaa koitua arvioitua kalliimmaksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen suunnittelema oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen uhkaa koitua ennakoitua kalliimmaksi, Kuntaliitto varoittaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut uudistuksen maksavan noin 110 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntaliitto on aiemmin arvioinut kustannusten olevan vähintään 180 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannusten arvioidaan nousevan tätäkin korkeammiksi, sillä pelkästään oppimateriaalien osuuden on arvioitu olevan noin 114 miljoonaa.

Suomen Yrittäjien digi- ja koulutuasioiden päällikkö Joonas Mikkilä kehottaa Twitterissä hallitusta pohtimaan uudelleen oppivelvollisuuden pidentämisen toteuttamista.

– Tämä ei yllätä: hallituksen suunnitelma oppivelvollisuuden pidentämisestä maksaa enemmän kuin on arvioitu. Vastuullinen päättäjä ottaisi nyt tuumaustauon ja pohtisi, miten tavoite voitaisiin saavuttaa kustannustehokkaammin. Vaihtoehtoja on, Mikkilä toteaa Twitterissä.

Samoilla linjoilla on Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntynen.

– Oppivelvollisuuden pidentämisen kustannukset karkaavat käsistä – eniten maksavat materiaalit ja koulumatkat, Leena Pöntynen sanoo Twitterissä.

– Jos tavoitteena jokaiselle toisen asteen tutkinto, tulisi rahan mennä oppimisen ja kasvun tukeen. Sen voisi tehdä ilman oppivelvollisuuden pidennystä.

