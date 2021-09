Ministeriön ohje hanhista tyrmistyttää – ”tämä päätös on järjetön”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan valkoposkihanhet tulisi saada hyödyntää ruoanlaitossa.

Kokoomuksen kansanedustajat Markku Eestilä ja Timo Heinonen ihmettelevät Facebookissa ympäristöministeriön ohjetta hävittää ammutut valkoposkihanhet polttamalla tai hautaamalla.

Eestilä kirjoittaa valkoposkihanhien lihan hyödyntämisen olevan Suomen hallituksen päätettävissä.

– On syytä huomata, että EU ei kiellä valkoposkihanhien lihan hyödyntämistä. Sen tekee Suomen ympäristöministeriö virheellisellä ja asenteellisella tulkinnallaan. Ja ministerit uskovat, Eestilä sanoo Facebook-päivityksessään.

– Valkoposkihanhien hyödyntäminen ravinnoksi on täysin Suomen – käytännössä maan hallituksen – oma asia, hän jatkaa.

– Lihan ja yleensä ruoan tahallinen haaskaaminen on tuomittavaa. Pitäisikö maan hallituksen puuttua ympäristöministeriön vastuuttomien virkamiesten toimintaan? Minun mielestä pitäisi ja nopeasti!

Heinonen ei arvosta ohjetta hävittää lintuja polttamalla.

– Tämä päätös on järjetön. Miksi ihmeessä ei anneta mahdollisuutta hyödyntää hanhia ruuaksi, Heinonen kysyy.

Valkoposkihanhi on rauhoitettu laji, jonka ampuminen on sallittu ainoastaan poikkeusluvalla. Viime vuosina valkoposkihanhien suuri määrä on herättänyt keskustelua lajin suojelun tarpeellisuudesta.