Ministeriön mukaan sote-uudistus ratkaisee koronatestiongelmat

Turun kaupunginjohtajan mukaan vastuuta ongelmista on vieritetty kuntien vastuulle.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve hämmästelee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) virkamiehen näkemystä koronavirustestauksen ongelmista.

Erityisasiantuntijan Lasse Ilkka arvioi Helsingin Sanomille, ettei nykyinen lainsäädäntö salli kaikkia toivottuja toimia.

– Vastuutahan on jaettu myös kuntatasolle, eivätkä kaikki pienet kunnat pysty hoitamaan vastuita riittävästi. Tervehdimme ilolla sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa, jolloin nämäkin vastuut siirtyvät maakunnille, Ilkka sanoo.

Minna Arve huomauttaa, että Helsinki-Vantaan toimenpiteet kuuluvat kaikkein niukimpiin.

– Nyt menin sanattomaksi. Miten en ymmärtänytkään, että sote-uudistus ratkaisee Helsinki-Vantaan lentokentän testauksenkin! Ja ongelma itsessään on tietenkin kuntien vika, Arve kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa ainoastaan Skopjen lentojen lopettaminen ei ole ratkaissut ongelmaa, joka koskee maahantuloa riskialueilta.

– Turun kaupungin näkemys on, että sen osalta tilanne oli saatu hallintaan. Vain osa matkustajista on jäänyt Turun seudulle ja nyt on tärkeää seurata, hajautuvatko matkustajat uusille reiteille, Minna Arve sanoo.

