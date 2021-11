Ministeriön kampanjasta palauteryöppy – ”irvokasta, vastuutonta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtakunnallisessa Taas mennään -kampanjassa kehotetaan ihmisiä matkustamaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) lanseerasi perjantaina Taas mennään -kampanjan, jossa kehotetaan kansalaisia matkustamaan julkisella liikenteellä muun muassa keikoille, työpaikalle sekä tapaamaan sukulaisia. Kampanjassa ovat mukana myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Väylävirasto.

Kampanja rakentuu nettisivujensa mukaan ”sen varaan, miten hyvältä tuntuu palata kaiken kivan pariin”. Mainosvideolla näytetään esimerkiksi täynnä ihmisiä olevaa konserttia, jossa ihmiset juhlivat aivan kiinni toisissaan.

Sosiaalisessa mediassa kampanja on herättänyt laajaa ihmettelyä muun muassa siitä ”kuinka biletys liittyy joukkoliikenteeseen” tai kuinka kampanja istuu epidemiatilanteeseen. Osa on veistellyt jopa Valtioneuvoston twitter-tilin tulleen kaapatuksi sen mainostettua kampanjaa päivityksessään.

Myös Geenitutkija ja Columbian yliopiston apulaisprofessori Tuuli Lappalainen hämmästelee kampanjan ajoitusta. Hän muistuttaa, että tälläkin viikolla kuolleita on ollut kymmeniä. Hänen jakamastaan kuvasta (alla) selviää, että sairaalahoitoa vaativien osuus on yhä nousussa ja tehohoidon kasvanut tarve jatkuu edelleen.

– Tässä epidemiatilantessa tämä kampanja on irvokas ja vastuuton. Nyt tarvitaan malttia ja suojatoimia, jotta epidemia saadaan hallintaan yhteiskunta auki pitäen, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Lappalainen on huomauttanut aiemminkin, ettei epidemia ole vielä ohi. Hänen mukaansa Suomi on alisuoriutunut rokotekattavuudessa suhteessa verrokkimaihin.

– Taas mennään joukolla sairaalaan, hän luonnehtii kampanjaa.

Myös THL:n tutkimuspäällikkö ja epidemiologian dosentti Maarit Leinonen kummastelee ministeriön kampanjaa.

– Kun luulet, että kaikki on jo nähty. Never stop the madness ja kohta vedetään taas! Onko muuten varustamot mukana kampanjassa? Edullisia laivamatkoja Tallinnaan voisi esimerkiksi mainostaa. Ihana joulutori ja silleen, hän twiittaa.

Leinosen mukaan varovaisuuteen on edelleen syytä.

– Jos itse matkustaisin junalla, niin pyrkisin saamaan oman hytin ja lisäksi FFP2-maski naamalla koko matkan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastannut arvosteluun ja kysymyksiin muun muassa perustelemalla, että kampanja ”kannustaa palaamaan joukkoliikenteen käyttöön”.

– Riskit pysyvät pieninä, kun huolehdimme terveysturvallisesta matkustamisesta. THL suosittelee yhä kasvomaskin käyttämistä julkisessa liikenteessä, LVM:n Twitter-tililtä esimerkiksi vastataan.

”Bilekuvan” ihmettelyyn ministeröstä vastataan taas toteamalla, että ”videossa on näkyy esiintyjiä, jotka odottavat yleisöä saapuvaksi kun rajoituksia on purettu”.

– Kampanja kannustaa joukkoliikenteen käyttöön. Bussilla pääsee vaikka konserttiin, leffaan tai teatteriin. Ja arkena töihin, LVM tviittaa.

