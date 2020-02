Ministeriön johtaja: Kansliapäällikön hakua ei uusita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö valitaan hakijoiden joukosta

– Olemme haastatelleet viittä hakijaa. Valtiovarainministeriön uusi kansliapäällikkö valitaan haastateltujen joukosta, valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen tviittaa.

Hän toteaa, että hakua ei olla avaamassa uudelleen.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin torstaina, että valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka on mahdollisesti tulossa uudelleen hakuun. Taustalla on HS:n mukaan oikeudellisten kysymysten lisäksi poliittisia erimielisyyksiä, sillä SDP:n kerrotaan olevan tyytymätön kaikkiin hakijoihin. HS kertoi, että oikeuskansleri Tuomas Pöystin on määrä selvittää, voidaanko virka julistaa uudelleen haettavaksi.

Virkaan ovat hakeneet valtiovarainministeriöstä hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala sekä Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen.

