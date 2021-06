Ministeriön ex-päällikkö: Hän on hallituksen ”näkymätön ministeri”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jorma Vuorion mukaan ympäristö- ja ilmastoministeri ei juuri ole ollut esillä.

– Näkymätön ministeri ilmestyy näkyviin! Hienoa!, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ex-päällikkö Jorma Vuorio toteaa ironisesti Twitterissä.

Vuorio viittaa ympäristö- ja ilmastoministerin Krista Mikkosen (vihr.) perjantaina julkaisemaan päivitykseen, jossa Mikkonen kertoi tavanneensa Elokapinan mielenosoittajia. Mikkonen vastaanotti aktivisteiltä avoimen kirjeen, jonka ministeri aikoo toimittaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle.

– Vien heidän viestinsä koko hallitukselle. Meidän on nopeutettava ilmastotoimia. Muun muassa syksyn budjettiriihestä tarvitaan vahvat ilmastotoimet, Mikkonen totesi saatteessaan.

Jorma Vuorion mukaan kyseessä on ”ehkä ensimmäinen kerta todella ministerikauden aikana”, kun ministeri ilmestyi näkyviin. Hän kuittaa toivovansa, että keskustasta ainakin Mikko Kärnä ottaa syksyn riihessä ”tilanteen haltuun”.

Hallitusta on arvosteltu läpi hallituskauden ilmastotoimien puutteesta. Arvostelu on kohdistunut erityisesti turvealan tukemiseen, josta hallituspuolue keskustalla ja vihreillä on eriävät näkemykset.

Viime kehysriihessä hallitus päätti muun muassa turvetuotantoon suunnattavasta 60 miljoonan euron lisärahasta. Ensi vuodelle tukea on tulossa 10 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi turveala saa hallituksen aiempien päätösten mukaan myös 172 miljoonan euron verotuen.

Turve tuottaa nykyisellään noin 12 prosenttia Suomen päästöistä.

Näkymätön ministeri ilmestyy näkyviin! Hienoa!Ehkä ensimmäinen kerta todella ministerikautena @MikkonenKrista ja toivottavasti syksyn riihessä ainakin Keskusta @KarnaMikko ottaa tilanteen haltuun https://t.co/rz95jcioQG — Jorma Vuorio (@vuoriojorma) June 18, 2021