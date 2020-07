Ministeriön asiantuntija TalSalle: En varailisi syksylle matkoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirustilanne elää useassa Euroopan maassa.

Ulkoministeriön asiantuntija Pekka Shemeikka toppuuttelee suomalaisia Taloussanomissa ulkomaanmatkojen varaamisessa.

Syynä on tulevan syksyn arvaamaton koronatilanne. Vaikka tilanne on useassa Euroopan maassa pysynyt rajoitusten purkamisen jälkeen rauhallisena, on uusien virustartuntojen määrä ryöpsähtänyt kasvuun ainakin suomalaisten suosikkilomakohteissa Espanjassa ja Israelissa.

– Henkilökohtaisesti en varailisi matkoja minnekään syksylle, sillä kukaan ei voi tietää, millainen tilanne tuolloin on. Vaikka matkustaminen olisi nyt sallittua, voi kohdemaan tilanne huonontua merkittävästi, Pekka Shemeikka sanoo TalSalle.

Hän muistuttaa ulkoministeriön edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista valtaosaan maailman maista.

Vaikka matkustusrajoituksia moneen Euroopan maahan on purettu, ei niihinkään välttämättä kannata matkustaa.

Jos koronatilanne kohdemaassa merkittästi muuttuu, voivat maat itse asettaa paikallisia rajoituksia tai sääntöjä. Ne taas voivat vaikuttaa matkan onnistumiseen.

Korona-aallon rypsähtäessä myös lentojen peruuntuminen yleistyy. Vaarana on, että kohdemaahan jääkin jumiin.

– Ei voida vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä näistä viime aikojen tartuntaluvuista esimerkiksi Espanjan Kataloniassa, mutta ne ovat osoitus siitä, että tilanne elää yhä, Shemeikka sanoo.