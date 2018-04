Ministeriö varoittaa: Talouden pyrähdys on kohta ohi

Nyt on rahaministeriön mielestä oikea hetki parantaa kasvun edellytyksiä ja saada työvoima tehokkaammin käyttöön.

Ylijohtaja Mikko Spolander valtionvarainministeriöstä arvioi, että Suomen taloudellinen ilmasto on viilenemässä.

– On aiemmin sanottu, että me elämme suhdannepyrähdystä. No, tämä pyrähdys on nyt kestänyt aika kauan, mutta meidän arviomme tilanteesta on edelleen se, että tässä eletään vahvaa suhdannetta, joka on väliaikainen, Spolander totesi ministeriön suhdanne-ennusteen julkaisutilaisuudessa perjantaina Helsingissä.

Hänen mukaansa olemme pikkuhiljaa siirtymässä tai olemme jo siirtyneet hitaamman kasvun talousilmastoon. Lyhyellä aikavälillä näkymä on vielä suotuisa, mutta pidemmällä välillä kasvu hidastuu ja seuraava suhdannekäänne tulee olemaan hitaamman kasvun suuntaan.

– Nousukauden jälkeen tulee taantuma, Spolander painotti.

Tästä seuraa hänen mukaansa talouspolitiikalle se johtopäätös, että työtä talouden kasvun edellytysten parantamiseksi on jatkettava ja nyt on siihen oikea hetki.

– Keskiössä pitäisi olla sellaiset toimet, joilla työvoima saadaan nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja työllisyys nykyistä korkeammaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että me tarvitsemme toimia palkanmuodostuksessa, työmarkkinoiden ja elinkeinotoiminnan säätelyssä, sosiaaliturvassa, liikenneinfrassa, asuntomarkkinoilla ja koulutuksessa, Solander luetteli.

Hän varoitti, että jos uudistukset kuten sote eivät hidastakaan julkisten menojen kasvua tavoitellusti, tarvitaan vielä enemmän toimia työllisyysasteen nostamiseksi ja työvoimaresurssien käyttämiseksi tehokkaammin. Muuten ei kaikkia julkisia etuuksia ja palveluja ei pystytä tarjoamaan kuten laki määrää.

Spolander ei kuitenkaan halunnut ryhtyä tarkkaan arvailemaan, milloin talous kääntyy taantumaan.

– Hirveän vaikea sanoa, milloin se voisi tapahtua, mutta kun seuraatte talouskeskustelua, niin kyllähän tässä on alkanut nousta sellaisia äänenpainoja, että globaalin talouden kymmenen vuotta jatkunut nousu ei jatku enää kauhean kauan.

Hän muistutti vielä, että Suomi ajautui taantumaan ja nousi sieltä globaalitalouden myötä.

– Seuraavaankin taantumaan me ajaudumme saman syklin mukaan, hän painotti.

Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 2,6 prosenttia tänä vuonna ja 2,2 prosenttia ensi vuonna. Vuonna 2020 kasvuksi ennustetaan 1,8 prosenttia. Talouden kasvua tukevat sekä kotimainen kysyntä että ulkomaankauppa, mutta viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun mukaiseksi.

