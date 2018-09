Ministeriö selvittää tekoälyaikaan siirtymistä

Valtiovarainministeriö kertoo käynnistäneensä esiselvityksen kansallisesta Aurora-tekoälyohjelmasta, jonka tarkoituksena on nopeuttaa julkishallinnon siirtymistä tekoälyaikaan turvallisesti ja eettisesti.

– Aurorassa on kyse kansainvälisestikin aivan ainutlaatuisesta tekoälyprojektista. Tiedon hyödyntämisen ja tekoälyn avulla rakennetaan aivan uudenlaisia ja hallinnolliset raja-aidat ylittäviä palveluita. Keskiössä on kansalaisen kokemus sujuvasta palvelusta, ei yksittäisen viranomaisen tarve, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) toteaa tiedotteessa.

Esiselvityshanke on osa Tekoälyaika Suomessa –raportin ehdotuksia, joissa painotetaan varhain aloitetun tekoälyn soveltamisen hyötyjä.

Raportin mukaan Suomen bruttokansantuote per henki vuoteen 2030 mennessä voisi olla vuosittain kolme prosenttia korkeampi, jos tekoälypohjaiset kehittämistoimet kohdistetaan kasvun luomiseen. Nettotyöllisyysasteen arvioidaan olevan jopa viisi prosenttia korkeammalla.

Julkisten palveluiden digitalisaation kärkihankerahoituksesta on kohdennettu miljoona euroa tekoälyverkoston konseptin kehittämiseen, tarkempien suunnitelmien tekemiseen sekä Auroran toteutukseen liittyvien kokeilujen toteuttamiseen.

Useita aiheeseen liittyviä projekteja on tällä hetkellä vireillä. Uusi tiedonhallintalaki ja luonnos valtioneuvoston selonteoksi tietopolitiikasta tekoälyn aikakaudella ovat parhaillaan lausuntokierroksella.

Valtion virastoille on myös käynnissä haku tekoälyn, robotiikan ja muiden uusien teknologioiden konkreettisten hankkeiden toteuttamiseksi.

