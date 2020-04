Ministeriö sai selvityksen: Suojainkaupat menivät laajasti pieleen

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan kauppojen purkuun on jo ryhdytty.

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson kertoo Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen selvityksestä ilmenevän, että julkisuudessa olleissa suojainkaupoissa on jätetty laajasti noudattamatta Huoltovarmuuskeskuksen taloussääntöä, työjärjestystä sekä normaaleja hankintaprosesseja.

– Kauppatoimissa on jätetty laajasti noudattamatta taloussääntöjä ja työjärjestyksiä sekä HVK:n normaaleja hankintaprosesseja, Gustafsson kertoi TEMin tiedotustilaisuudessa tiistaina.

– On havaittu puuttellista varmistumista toimittajien luotettavuudesta ja sertifikaateista ja vastapuoliselvitykset ovat olleet monin paikoin puuttellisia. Maksamisen ehdoista on poikettu paljon normaalioloihin verrattuina eikä toimittajaehdokkaiden valinnassa ole ollut sellaisia systematiikkaa kuin voisi odottaa.

Ylijohtaja, Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundströmin mukaan kauppojen purkuun on osin jo ryhdytty. Ulosottovelkaisen liikemies Onni Sarmasteen yrityksen LDM Legal Partnersin osalta Huoltovarmuuskeskus on ryhtynyt kaupan osittaiseen purkuun ja vaatii suorituksen palauttamista toimittamatta jääneen tavan perusteella sekä hinnanalennusta virheen perusteella. Yhteensä 4,9 miljoonan euron kaupasta on myös tehty tutkintapyyntö poliisille.

Kauneusyrittäjä Tiina Jylhän omistamalle The Look Medical Carelle on sen sijaan esitetty kaupanpurkuilmoitus. Yhtiön uskotaan markkinoineen vastaavia tuotteita väärennetyillä sertifikaateilla. The Look Medical Caren kanssa tehdyn kaupan arvo on 5,3 miljoonaa euroa, josta on maksettu noin puolet, 2,6 miljoonaa euroa. Maksettu summa on jäädytetty.

– Yritys on kiistänyt purkuperusteen ja asia on ollut riitainen, Lundström valotti tiedotustilaisuudessa.

Lundströmiltä kysyttiin, millä perusteella juuri Jylhä ja Sarmaste päättyivät lopulta HVK:n yhteistyökumppaneiksi.

– Tämä on monien epäonnekkaiden valintojen tulos. Kunnollisilla tarkistustoimilla tämä olisi pystytty välttämään, mutta nyt on tärkeintä korjaamaan virheet ja rajaamaan vahinkoa, Lundström vastasi.

Huoltovarmuuskeskuksen suojainkaupat siirtyvät seuraavaksi keskusrikospoliisin tutkittavaksi. Selvityksen keskiössä on HVK:n ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältö ja se, vastaako toimitus näiden sopimusten sisältöä.