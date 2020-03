Ministeriö pohtii vankien tupakointia

Vankien tupakoinnin järjestämisestä on valmistunut oikeusministeriössä arviomuistio.

Oikeusministeriön muistiossa arvioidaan neljää eri vaihtoehtoa tupakoinnin järjestämiseksi.

Muistion mukaan vankilan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja vankien toimintojen järjestäminen puoltaisivat tupakoinnin täyskieltoa. Se kuitenkin rajoittaisi merkittävästi vangin itsemääräämisoikeutta.

Jos tupakointimahdollisuus säilytetään, toimivin ratkaisu olisi sallia tupakointi ulkoilujen yhteydessä.

Tupakointia on rajoitettu vuodesta 2018 alkaen muutamissa vankiloissa. Helsingin ja Vantaan vankiloissa tupakointi vankien asuinselleissä on kokonaisuudessaan kielletty, eräissä muissa vankiloissa kielto on voimassa joillakin osastoilla. Tupakointi on näissä vankiloissa mahdollista ulkona tai tupakkakopeissa.

Muissa vankiloissa tupakointi selleissä on edelleen sallittu.

Muistio lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen ministeriö valmistelee säännösehdotukset tupakoinnin järjestämisestä.