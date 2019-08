Ministeriö luuli korotuksen tulevan jo ensi vuonna – antoi luvut korkeakouluille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiista korkeakoulujen rahoituksesta on syntynyt väärinkäsityksestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen vahvistaa Verkkouutisille, että opetus- ja kulttuuriministeriö oli antanut korkeakouluille hallitusohjelmaneuvotteluiden tuloksen perusteella alustavan rahoituslaskelman, jonka mukaan yliopistot saisivat 40 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakoulut 20 miljoonaa euroa lisää rahaa perusopetukseen jo vuonna 2020.

– Meidän kirjeessä on todettu, että ne ovat alustavat ja saattavat toki muuttua ja tarkentua, mutta korkeakouluilla ja ammattikorkeakouluilla on ollut käytössä sellainen luku, joka perustuu yhteenvetotaulukkoon, joka hallitusneuvotteluista oli tehty ja oletus oli se, että jaksotus on ensi vuoden alusta, Anita Lehikoinen kertoo.

Lehikoisen mukaan korkeakouluille syntyi tästä ja hallitusohjelman viestinnästä sellainen käsitys, että 40 miljoonaa ja 20 miljoonaa ovat korkeakoulujen käytössä kokonaisuudessaan jo ensi vuodesta alkaen.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) esitti kuitenkin budjettiehdotuksessaan yliopistoille vain 10 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Korkeakoulujärjestöt katsoivat, että valtiovarainministeriön budjettiehdotus petti korkeakoulut. Mukana tiedotteessa olivat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostot, Sivistystyönantajat, OAJ, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja opiskelijajärjestöt.

Ilmiöpöydässä yhteisymmärrys korotuksesta jo ensi vuonna

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että yliopistojen perusrahoitukseen tulee 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonaa lisää rahaa vasta vuoden 2023 tasossa. Eli käytännössä yliopistoille tulisi 10 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa euroa lisää vuosittain, jolloin rahoitus nousisi asteittain 40 miljoonaan ja 20 miljoonaan vuonna 2023.

Hallitusohjelmaneuvotteluissa korkeakoulujen rahoitusta pohtineessa ilmiöpöydässä oli kuitenkin sovittu, että 40 miljoonaa ja 20 miljoonaa tulisivat kokonaisuudessaan jo ensi vuonna.

– Olen ymmärtänyt, että ilmiöpöydässä oli aika laaja yhteisymmärrys siitä, että tasokorotus on jaksotettu heti ensi vuoden alusta lähtien, Lehikoinen sanoo.

Lehikoinen ei osaa ottaa kantaa, onko hallitusneuvotteluiden myöhemmässä vaiheessa päätetty toisenlaisesta jaksotuksesta.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä on pitänyt tiukasti kiinni siitä, että hänen ehdotuksensa on hallitusohjelman mukainen ja hallitusohjelman mukaan rahoitus nousee 40 ja 20 miljoonaan euroon vuoteen 2023 mennessä. Mikäli rahoitus olisi 40 ja 20 miljoonaa jo ensi vuonna, niin muualta olisi Lintilän mukaan vastaavasti leikattava.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) puolestaan on kertonut omaksi kannakseen, että täysi rahoitus voidaan laittaa heti liikkeelle, mutta Rinteenkin mukaan silloin on joistakin kohdista otettava takaisin. Lisäksi tästä täytyy Rinteen mukaan löytää hallituksessa yhteisymmärrys.

Lintilä ja kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kosonen (kesk.) eivät löytäneet eilen torstaina ministeriöiden kahdenvälisissä neuvotteluissa ratkaisua erimielisyyteen. Näin ollen kiista siirtyy syyskuun puoluvälin budjettiriiheen koko hallituksen päätettäväksi.