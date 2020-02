Ministeriö kannustaa luopumaan lyijyluodeista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvosto muutti torstaina metsästysasetusta.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan asetukseen lisättiin lyijyttömiä luoteja koskevat paino- ja osumaenergiavaatimukset, jotka helpottavat lyijyttömien luotien laajempaa käyttöönottoa.

Muutokset tulevat voimaan 1. maaliskuuta.

Ministeriön mukaan metsästysasetukseen tehdyt muutokset mahdollistavat kevyempien, mutta tehokkaiden lyijyttömien metsästysluotien käytön.

Sallittujen luotien valikoima laajenee, joten yhä useampi metsästäjä voi halutessaan siirtyä käyttämään vähemmän haitallisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi kupariluoteja.

– Esimerkiksi kaliiperiin 6,5×55 löytyy kupariluoteja, jotka täyttävät uudet tehovaatimukset hirven, karhun ja villisian metsästyksen osalta, sanoo erityisasiantuntija Janne Pitkänen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Muutoksen taustalla on huoli metsästäjien ja muiden riistanlihaa nauttivien ihmisten terveydestä, sillä lyijy on myrkyllinen raskasmetalli ja lyijyluodeista jää riistanlihaan lyijyjäämiä. Metsästyksen kautta ympäristöön päätyvä lyijy on haitallista luonnonvaraisille eläimille. Muun muassa petolinnut altistuvat lyijylle, kun ne käyttävät ravintonaan haaskoja ja haavakoita.

Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa metsästäjiä luopumaan lyijyluodeista.