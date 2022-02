Ministeriö esittää 65 miljoonan euron määrärahaa perusopetukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan rahalla on tarkoitus paikata koronan aiheuttamaa oppimisvajetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää 65 miljoonan euron määrärahaa perusopetukseen koronapandemian aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseksi, kertoo opetusministeri Li Andersson (vas.).

Ministerin mukaan rahaa on tarkoitus käyttää muun muassa opetuksen tukitoimiin sekä oppilaiden tukiopetukseen.

Ammatilliseen koulutukseen ministeriö esittää 30 miljoonan euron määrärahaa osaamisvajeen paikkaamiseen.

– Haluamme jatkaa näitä tukipaketteja, mitä on kahden lukuvuoden aikana pystytty myöntämään, ministeri Andersson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Lisäksi ministeriö aikoo esittää kevään kehysriihessä sitouttavaan kouluyhteisötyöhön 10 miljoonan euron määrärahaa ensi vuodelle ja tämän jälkeen 20 miljoonan euron vuosittaista pysyvää määrärahaa, jotta malli voidaan vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa.

Andersonin mukaan on myös tärkeää, että hallituskauden alussa ammatilliselle koulutukselle myönnetty lisärahoitus jäisi pysyväksi.

Opetusministerin mukaan hallitus teki oikean päätöksen, kun se ei antanut tammikuussa valtakunnallista suositusta etäkouluun siirtymisestä.

– Suurten kaupunkien viesti on ollut se, että koulunkäynti on sujunut epidemiatilanteeseen nähden hyvin ja opetusta on pystytty jatkamaan, Andersson sanoi.

Henkilökunnan poissaolot ovat kuitenkin ministerin mukaan aiheuttaneet vaikeuksia etenkin varhaiskasvatuksessa, jossa henkilöstön riittävyys on ollut ongelma jo ennen pandemiaa,

Anderssonin mukaan pääkaupunkiseudulla on jouduttu sulkemaan yksittäisiä yksityisiä päiväkoteja työntekijöiden poissaolojen takia. Kouluissa on myös hyödynnetty etäopetusta yksittäisten sairastuneiden oppilaiden kohdalla, Andersson kertoo.

– Haluan ilmaista kiitollisuuden kaikille ammattilaisille, jotka ovat joutuneet työskentelemään tässä alati muuttuvassa tilanteessa, Andersson sanoi.