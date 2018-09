”Ministeriö ei valvo edes oman päätöksensä toteutumista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matti Putkosen mielestä tarkoitushakuisella tutkimustoiminnalla vaarannetaan satojentuhansien ihmisten terveys.

– Sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisuudessa kansalaisten terveydestä vastaavien organisaatioiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sekä Työterveyslaitos TTL:n tarkoitushakuisella tutkimustoiminnalla on vaarannettu ja vaarannetaan satojentuhansien tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvien terveys, PS:n työmies Matti Putkonen sanoo avoimessa kirjeessään.

Hän muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö asetti jo vuosia sitten kahden kilometrin turvarajan tuulivoimaloiden ja kiinteistöjen välille.

– STM ei valvo edes oman päätöksensä toteutumista. Tuulivoimatoimijat rikkovat sitä surutta. Jos olisi kyse mistä muusta tuotannosta tahansa, niin tuotanto olisi pysäytetty ja valtiontuet peritty takaisin, Putkonen toteaa.

Hänen mukaansa THL ja TTL pyrkivät tutkimuksillaan todistamaan, että liikenteen tuottama infraääni on merkitsevästi voimakkaampaa kuin tuulivoimaloiden infraääni.

– He käyttävät tietoisesti ja tarkoitushakuisesti dBA-mittausmenetelmää, jolla ei pystytä mittaamaan matalataajuista ja sykkivää infraääntä. Kansainvälisesti on aikoja sitten havaittu, että terveyden kannalta vaarallinen infraääni on mitattavissa ainoastaan dB-lineaari-menetelmällä.

Putkosen mukaan vuonna 1987 suoritettiin ensimmäinen vibroakustisesta oireyhtymästä kärsineen ihmisen ruumiinavaus, jossa löydettiin kardiovaskulaaristen elinten epänormaaleja paksuuntumisia. Tutkimuksissa on havaittu, että sydänpussien ja valtimoiden seinämien paksuuntumat ovat infraäänille altistuneilla monta kertaluokkaa suurempia kuin muilla.

Putkonen esittää sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle (sin.) ja muille valtioneuvoston jäsenille vetoomuksen pysäyttää kaikki alle STM:n kahden kilometrin varoetäisyydelle rakennetut tuulivoimalat, ohjeistamaan lääkäreitä tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvien sydämen kaikukuvauksiin aina kun nämä asukkaat valittavat huono-oloisuutta ja sydänkipuja sekä vaatimaan ympäristöministeriötä toteuttamaan terveystutkimukseen liittyvät mittaukset dB-lineriaarimenetelmällä.