Ministeriö AL:lle: Pääradan rahoitusta ei ehkä ehditä hakea

Rahoitusohjelman haku päättyy helmikuun lopulla.

Suomi ei välttämättä ehdi hakea Suomiradan ja Turun tunnin junan suunnitteluun tarvittavaa EU-rahoitusta, Aamulehti kertoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön talouskehitysyksikön johtaja ja hallitusneuvos Sanna Ruuskanen vahvistaa, ettei rahoituksen hakemisesta ole tiukan aikataulun vuoksi varmuutta.

Neuvottelut rahoitusta hakevien hankeyhtiöiden perustamiseksi käynnistyivät vasta eilen keskiviikkona. Verkkojen Eurooppa CEF -ohjelman rahoitushaku päättyy 26. helmikuuta.

– Käytännössä hankeyhtiöitä ei välttämättä ole vielä tässä aikataulussa perustettu. Jos näin on, Väylävirasto voi hakea rahoitusta hankeyhtiöiden puolesta, Ruuskanen kertoo Aamulehdelle.



– Tavoite totta kai on, että CEF-rahaa haetaan, mutta kaikki on nyt aikatauluista kiinni.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen on CEF-rahoituksen hakemisesta huolissaan. Hänen mukaansa rahoituksen hakeminen olisi välttämätöntä, sillä ” meillä on isot tarpeet ja paljon korjausvelkaa, ja on hyvin selkeää, että kansallista rahoitusta on tarjolla vähän”.



– Meidän huolemme on, etteivät hankeyhtiöt ehdi helmikuussa päättyvään hakuun. Näyttää myös siltä, ettei ole olemassa varasuunnitelmaa, jos huoli toteutuu, Räikkönen sanoo.

– Suuri huolemme on, ettei suunnittelua saada käynnistettyä ajoissa. Jos niin käy, koko seuraava EU-ohjelmakausi menee meiltä ohi, sillä emme pääse silloin hakemaan rahoitusta pääradan rakennushankkeisiin.