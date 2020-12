Ministeriö: Al-Holin leirillä vielä kaksikymmentä suomalaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Leirillä olevista viisi on aikuisia.

Syyrian al-Holin leirillän on vielä noin kaksikymmentä suomalaista, ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan.

Heistä ulkoministeriön mukaan ”puolenkymmentä” on aikuisia ja viisitoista lasta. Ministeriö ei kerro, onko heidän kotiuttamisekseen suunnitteilla erillisiä operaatioita.

Suomeen saapui tänään sunnuntaina kaksi al-Holin leirin aikuista ja kuusi lasta Suomeen. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ylen ja Helsingin Sanomien mukaan ainakin toisella nyt Suomeen haetuista naisista on todistetusti ISIS-kytköksiä. Hän on muun muassa kirjoittanut Twitteriin Isis-myönteisiä tekstejä ”Äiti Terroristi” -nimiseltä tililtä. Julkaisuissa on ylistetty ISISin veritekoja.

Operaatio tehtiin yhdessä Saksan kanssa. Saksa kotiutti yhteensä 18 lasta ja 5 aikuista naista.

Ulkoministeriön mukaan naiset palautettiin Suomeen, koska vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista. Ulkoministeriön viestintäasiantuntija Pekka Shemeikan mukaan ministeriö pitää aiheesta tiedotustilaisuuden tänään sunnuntaina kello 14.