Ministerin viivyttely ihmetyttää – ”lähes sata apteekkia voisi aloittaa rokotukset heti”

Kansanedustaja Mia Laiho hämmästelee, missä viipyvät ministerin toimet rokotusten vauhdittamiseksi.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho ihmettelee hidastelua koronarokotusten laajentamisessa työterveyshuoltoon, yksityisille lääkäriasemille ja apteekkeihin.

Kansanedustaja penää hallitukselta luvattuja toimenpiteitä rokotusten jouduttamiseksi.

– Eilen eduskunnassa lähetekeskustelussa ollut lakiesitys koronarokotuksen korvaustaksan nostamiseksi on tervetullut esitys, joka osaltaan voi edistää rokotuksia työterveyshuollossa. Esitys pitäisi kuitenkin käsitellä kiireellisesti jo eduskunnan istuntotauon aikana, että se saataisiin pian voimaan, vaatii Laiho tiedotteessaan.

Laihon mukaan nyt tarvittaisiin vahvempaa valtion ohjausta, miten laajasti kunnat voivat hyödyntää työterveyden rokotusmahdollisuuksia sekä selvitystä yksityisen terveydenhuollon ja apteekkien roolista rokotuksissa.

Esimerkiksi Apteekkariliitto on Laihon mukaan arvioinut tuoreeltaan, että lähes sata apteekkia voisi aloittaa rokotustoiminnan heti, sillä niissä työskentelee jo rokotusoikeuden omaavia terveydenhuollon ammattilaisia. Laiho ihmettelee, miksi hallitus ei ole jo lähtenyt edes valmistelemaan apteekkien mahdollisuutta osallistua koronaepidemian hoitoon rokotuksissa ja testauksissa.

– Perhe- ja peruspalveluministeri (Krista) Kiuru (sd.) on sanonut, että rokotustahti on liian hidas, ja että ministeriryhmä on linjannut uusia tulevia toimia kolmannen rokotekierroksen vauhdittamiseksi – missä ne toimet viipyvät? THL on sanonut, että tekijöitä ei ole, mutta rokotteita on. Miten voimme olla tilanteessa, jossa rokotteet odottavat käyttämättömänä varastossa ja samaan aikaan ihmisillä ei ole enää riittävää rokotesuojaa?, Laiho hämmästelee.