”Ministerin toimintaan on puututtava”

Kokoomusedustaja vaatii puuttumaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun toimintaan.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) ihmettelee ministeri Krista Kiurun (sd.) myöhästynyttä vastausta hänen kirjalliseen kysymykseensä.

Pauli Kiuru kertoo saaneensa vastauksen kysymykseensä perjantai-iltana (17.1.) perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun valtiosihteerin sihteeriltä.

– Vastaus tuli sähköpostilla noin neljä tuntia sen jälkeen, kun olin kirjoittanut myöhästymisestä Facebookissa ja muissa some-kanavissani. Asiaa tiedusteltiin myös ministeriöstä edellisenä päivänä eli torstaina (16.1.). Vastauksen antamisaikataulusta ei saatu silloin selvyyttä. Some-kanavissa julkisesti huomauttelu tuntuu toimivan paremmin – valitettavasti, kansanedustaja toteaa.

Hänen saamansa vastaus oli pituudeltaan lyhyempi kuin kysymys.

– Toki lyhytkin vastaus voi olla informaatioarvoltaan kiitettävä, jos se antaa olennaista uutta tietoa esitettyihin kysymyksiin. Valitettavasti saamani vastaus on ala-arvoinen ja kansanedustajan tiedonsaantioikeutta loukkaava. Syntyy vaikutelma, ettei kysymyksiin haluta vastata.

– Vastauksen kirjoittaa ymmärtääkseni poikkeuksetta valmisteleva virkamies – ei ministeri itse. Minun on vaikea uskoa, että arvonsa tunteva, osaava virkamies päästäisi käsistään näin huonoa vastausta. Mahdollisesti ministeri on aikapaineessa perjantaina lukenut laaditun vastauksen, ja sen jälkeen vaatinut poistettavaksi kaiken olennaisen informaation. Tällaisesta poliittisesta ohjauksesta on voi tietenkään olla varma. Saamani tiedon mukaan virkamiehen vastaus oli valmis hyvissä ajoin eli jo ennen perjantaita, Pauli Kiuru toteaa.

Hänen mukaansa ministeri Kiuru on myös aikaisemmin antanut ala-arvoisia vastauksia.

– Asiaan on puututtava. Esimerkiksi edustaja Timo Heinoselle (kok.) annettu vastaus kirjalliseen kysymykseen (KK 398/2019) oli outo ja suorastaan virheellinen, Pauli Kiuru sanoo.

Hänen mukaansa mahdollisia puuttujia ministerin toimintaan voivat olla eduskunnan puhemiehistö eli puhemies ja kaksi varapuhemiestä tai puhemiesneuvosto. Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat.

– Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston eli hallituksen ja ministeriöiden virkatointen lainmukaisuutta. Asia saattaa kuulua myös oikeuskanslerin tehtäviin, Pauli Kiuru arvioi.

Myös eduskunnan tarkastusvaliokunta voi puuttua itse käsiteltävään asiaan eli lääkärihelikopteritoiminnan organisoimiseen, josta Pauli Kiuru teki kysymyksensä.

– Perustuslain mukaan eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Tätä varten eduskunnassa on tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle. Olen tarkastusvaliokunnan jäsen, joten mahdollisuuteni asian esille nostamiseen on olemassa, hän toteaa.