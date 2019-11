Ministerin outo vastaus – onko Suomessa laittomasti 4700 irakilaista?

Kansanedustajat kysyvät kadonneista irakilaisista sisäministeriltä.

Kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru ja Heikki Vestman ovat jättäneet sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.) kuuluvan kirjallisen kysymyksen ”Kadonneet ja laittomasti Suomessa olevat irakilaiset”.

Kyse on jatkokysymyksestä kaksikon aiempaan kysymykseen. Ministeri Ohisalo vastasi siihen seuraavasti:

– Suomeen on vuonna 2015 ja sen jälkeen saapunut yhteensä noin 25 000 irakilaista turvapaikanhakijaa. Vapaaehtoisen paluun kautta tänä ajanjaksona on Irakiin palannut noin 3 400 irakilaista. Oleskeluluvan on saanut noin 6 800 irakilaista. Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 3700 irakilaista. Vastaanottojärjestelmästä on vuonna 2015 ja sen jälkeen poistunut omatoimisesti noin 6 400 irakilaista, todennäköisimmin Irakiin tai muualle Eurooppaan, ministerin vastauksessa todettiin.

– Annetun erittelyn pohjalta jää epäselväksi, missä loput 4 700 irakilaista ovat, Vestman ja Kiuru ihmettelevät.

Heidän varsinaiset kysymyksensä ministerille ovat ”onko vastauksesta pääteltävissä, että laittomasti Suomessa oleskelevia irakilaisia on noin 4 700 henkilöä?” ja ”onko valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan tahto kadonneiden henkilöiden tavoittamisesta tuottanut tulosta vai onko tilanne pahentunut entisestään?”.

Kansanedustajat viittaavat myös valtiovarainvaliokunnan mietintöön, jonka mukaan ”Suomessa on useita tuhansia paperittomia henkilöitä, jotka ovat vaarassa joutua muun muassa kansainvälisen rikollisuuden uhreiksi tai osaksi terrorismijärjestöjen toimintaa”. Samassa mietinnössä valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että vastaanottojärjestelmästä on kadonnut kolmen vuoden aikana yli 6 000 turvapaikanhakijaa.