Ministerin mukaan kannustinloukut kuuluvat hyvinvointivaltioon

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) kommentoi Twitterissä ajankohtaista keskustelua kannustinloukuista.

– Realiteetti on, että niin sanottuja kannustinloukkuja tulee olemaan niin kauan kun Suomi on hyvinvointivaltio, Sarkkinen toteaa.

Hän viittaa Iltalehden uutiseen, jossa kerrotaan sosiaalituilla elävästä ja tukia noin 5 500 euroa saavasta naisesta. Aihe on herättänyt paljon keskustelua, koska kannustinloukkuja pidetään esteenä työnteolle.

Ministeri muistuttaa, että kannustinloukut ovat pienentyneet 1990-luvulta lähtien. Hänen mukaansa nykyinen hallitus on myös parantanut työn tekemisen kannusteita esimerkiksi alentamalla varhaiskasvatusmaksuja.

– Kannustinloukkujen purkamista on syytä jatkaa, mutta sen varjolla ei tule leikata vähävaraisilta lapsiperheiltä ja heikoimmassa asemassa olevilta, Sarkkinen sanoo twiitissään.

Hän kertoo, että ministeriössä valmistellaan parhaillaan työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarista mallia, jonka tavoitteena on mahdollistaa työntekoa ja lisätulojen hankkimista.

Ministeri nostaa esille myös ulosoton kannustinloukut.

– Erityistä huomiota kannustinloukkukeskustelussa tulisi kiinnittää satoihin tuhansiin ulosotossa oleviin kansalaisiin. Ulosotossa olevien kannustinloukkujen purkaminen on osa hallitusohjelmaa ja toimien yksityiskohdat on tarpeen linjata kevään aikana, hän twiittaa.

Realiteetti on, että ns. kannustinloukkuja tulee olemaan niin kauan kun Suomi on hyvinvointivaltio. Kannustinloukut ovat kuitenkin pienentyneet 1990-luvulta ja nykyinen hallitus on parantanut työn teon kannusteita mm alentamalla varhaiskasvatusmaksuja. 1/3 https://t.co/BMZBlN8QUm

— Hanna Sarkkinen (@HSarkkinen) January 5, 2022