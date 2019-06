Ministerin mukaan ei kirjausta jalkapannoista – keskustasta kiistetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mikko Kärnän mukaan jalkapannoista sovittiin hallitusohjelmassa.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) hämmästelee sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) Ylelle perjantaina antamaa lausuntoa, jonka mukaan kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tekninen valvonta ei välttämättä tarkoita jalkapantavalvontaa.

– Ensinnäkin hallitusohjelmassa ei sinänsä suoraan lue jalkapannasta. Tämä on virheellistä tietoa. Hallitusohjelmassa puhutaan teknisestä valvonnasta, Ohisalo painotti Ylellä.

Kärnän mukaan Ohisalo ei ollut mukana ryhmässä, joka neuvotteli tämän kirjauksen hallitusohjelmaan.

– Kyseessä on nimenomaan jalkapantavalvonta. Asia on kirjattuna taloutta käsitteleviin taustapapereihin nimikkeellä ”jalkapannan käytön tehostaminen”, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

– Ministeri ei voi muuttaa tätä omalla päätöksellään, vaan hallitusohjelmaa on noudatettava.

Kärnän mukaan sisäministerin tulisi käynnistää asiaan liittyvn ulkomaalaislain muutos välittömästi.

– Kyseinen hallitusohjelmakirjaus on yksiselitteinen ja selkeä. Muutoksen tekemisestä on sovittu ja ministerin tulisi käynnistää muutos välittömästi. Ymmärrän toki, että asiassa saattaa olla ideologisesti vihreille nieleskeltävää, mutta tämä on nyt vain tehtävä sovitusti, Kärnä tilittää.

Sisäministeri Ohisalo saisi lopettaa höpöttelyn tästä asiasta. Yhdessä sovitusta on pidettävä kiinni. On ikävää ettemme voi keskustella asiasta twitterissä, koska ministeri on estänyt minut. Hyvin lapsellista. #politiikka #hallitus https://t.co/knTfNuZvvB — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) June 14, 2019