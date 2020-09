Ministerin lausunto hämmästyttää – ”mitä ihmettä tarkoitat tällä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juhana Vartiainen arvostelee ministerin pelaamiskommentteja.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) ihmettelee omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) esiintymistä Ylen Veikkausta käsittelevässä tv-ohjelmassa. Ohjelmassa Tuppurainen puolusti Suomen rahapelijärjestelmää Marja Sannikan haastattelussa.

Vartiainen halusi ohjelman jälkeen tietää, mitä ministeri joillakin lausunnoillaan tarkoitti.

– Hei Tytti Tuppurainen, sanot täällä, että Suomessa kasvaa ”laiton ulkomainen uhkapelaaminen”. Ulkomaisille saiteille pelaaminen ei minun tietääkseni ole laitonta. Mitä ihmettä tällä tarkoitat, Vartiainen kirjoitti Twitterissä.

Kokoomusedustaja ihmetteli myös ministerin tekemää eroa ”vastuullisen pelaamisen” ja sairaudeksi kuvaamansa peliaddiktion välillä. Sairaus ei voi olla ei-vastuullista, Vartiainen muistuttaa.

– Hei Tytti Tuppurainen, esität täällä vastakohtina ”vastuullisen pelaamisen”, ja ”peliaddiktion, joka on sairaus”. Mutta jos addiktio on sairaus, se ei ole ei-vastuullista. Ja puolustat ei-pohjoismaista nykykäytäntöämme, jossa peliautomaatit on sijoitettu kaikkialle, minne ihminen menee!

