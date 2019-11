Ministerin lausunnosta myrsky – ”Nato korvaamaton Baltiassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtajan mukaan kahdenvälinen yhteistyö ei ole vaihtoehto Natolle.

Viron sisäministerin, kansalliskonservatiivisen Ekren puheenjohtajan Mart Helmen lausunnoista suomalaistoimittajille syntyi myrsky Virossa.

Helme kertoi eilen tiistaina Politiikan toimittajat ry:n tapaamisessa, että Natossa on ongelmia ja että Viron hallitus valmistelee sen vuoksi B-suunnitelmaa, joka koskee myös muita Baltian maita.

Viron pääministeri Jüri Ratas, ulkoministeri Urmas Reinsalu ja puolustusministeri Jüri Luik riensivät kiistämään B-suunnitelman.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raikin mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut Virossa hyvin vahvasti konsensuksen aluetta.

– Viro on aina korostanut sitä, että Nato ja Natossa erityisesti Yhdysvalloilla on korvaamaton rooli Baltian maiden turvallisuuden takaamisessa. Siitä kannasta on hyvin johdonmukaisesti pidetty kiinni eikä nähdä mitään vaihtoehtoja tai haluta spekuloida sillä, että lähdettäisiin luomaan vaihtoehtoja Natolle tai Yhdysvaltojen roolille Euroopan turvallisuudessa, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik sanoi tänään keskiviikkona Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa Tallinnassa.

Raik näkee nyt turvallisuusympäristössä epävarmuutta Yhdysvaltojen roolista tulevaisuudessa.

– Toisaalta käytännössä Yhdysvaltojen läsnäolo ja Nato-liittolaisten läsnäolo Euroopassa on vahvistunut viime vuosina, eli mitä tulee puolustuskykyyn ja pelotevaikutuksen vahvuuteen, niin siinä mielessähän Nato on vahvempi kuin mitä se oli vaikkapa muutama vuosi sitten.

Kahdenvälistä yhteistyötä yllätysten varalta

Raik sanoo, ettei hän halua lähteä spekuloimaan sillä, minkälainen sisäministeri Helmen väläyttelemä B-suunnitelma voisi olla. Raikin tietojen mukaan sellaista ei ole valmisteilla.

– Tietysti kahdenvälistä puolustusyhteistyötähän tehdään eri liittolaisten kanssa: USA:n, Ranskan, Iso-Britannian, myös Pohjoismaiden kanssa, ja Baltian maat tekevät keskenään. Mutta se ei ole sinänsä vaihtoehto Natolle. Se tapahtuu Naton viitekehyksessä. Mutta toki se auttaa varautumaan erilaisiin skenaarioihin, jos jotakin kovin yllättävää tapahtuisi, niin sitten on verkostoja, joiden avulla pystytään reagoimaan kriisitilanteessa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi vastikään The Economistin haastattelussa, että Nato on aivokuollut. Kristi Raik toteaa, ettei hän lähtisi rinnastamaan Helmen eilistä lausuntoa Macronin haastattelun kanssa, kun Helme on jo itse viestittänyt, että Viron kannoissa ei ole mikään muuttunut.

– En usko, että tämä kansainvälisesti ansaitsee tai saa sen laajempaa huomiota.

Raik arvioi, ettei Helmen lausunnolla ole välttämättä Viron hallituksen toimintaan sen suurempaa vaikutusta. Pääministeri Jüri Rataksen hallitus on puolivuotisen taipaleensa aikana kulkenut kriisistä toiseen.

Tänään sisäministeri Mart Helme korjasi eilistä lausuntoaan tiedotteella ja väitti Iltalehden ymmärtäneen hänen lausuntonsa väärin.

– En ole sanonut mitään, joka merkitsisi, että hallituksemme työskentelee yhdessä naapureidensa kanssa löytääkseen vaihtoehdon Natolle, Helme sanoi tiedotteessa.

