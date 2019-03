Ministerin ilmeet hetkiä ennen eroa – kun ei voinut kertoa

Annika Saarikko ei Ylen Aamu-tv:ssä paljastanut, mitä aivan pian oli tulossa.

Ylen aamu-tv haastatteli perjantaiaamuna sotesta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (kesk.) ja sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurua (sd.).

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) jätti eronpyyntönsä vain muutama tunti myöhemmin.

Haastattelu näkyy Yle Areenassa kohdasta 53:30 alkaen.

Annika Saarikko onnistui jättämään kertomatta pian tulossa olleesta rankasta totuudesta, vaikka häneltä jopa ensimmäiseksi kysyttiin mihin keskustalaiset olivat edellisenä iltana Kesärannassa päätyneet soten suhteen. Näin Saarikko vastasi:

– Mä luulen että eilen illalla on eri puolilla kaupunkia ollut porukoita koolla, kaikkien eduskuntapuolueiden osalta, pohtimassa tilannetta. Tietenkin meille oli tärkeä muodostaa yhteinen tilannekuva siitä, koska niin kuin on sanottu, uudistus on ollut jo pitkään eduskunnan käsissä. Ja nyt tietysti on tärkeää se tilannearvio jonka sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee, perustuslakivaliokunta tekee, ja kuten sanottua eduskunnan johto, Annika Saarikko sanoi Ylen Aamu-tv:lle.

Eduskunnan valiokuntien ja johdon tilannearviolla ei todellisuudessa ollut enää pian merkitystä, sillä pääministeri valmistautui jo menemään Mäntyniemeen eronpyyntöä jättämään.

Saarikko sentään totesi totuudenmukaisesti, että ”aika on käymässä vähiin”.

Mitä tänään (perjantaina) nyt sitten tapahtuu, ministeriltä kysyttiin.

– No, mä sanoisin näin, että kyllä niinkun… nuolet alkavat osoittaa siihen suuntaan että tänään on ratkaisujen päivä. Mutta uskon että, tässä sotessa on riittänyt käänteitä ja kohtalonhetkiäkin jo aika monta, että tämän päivän aikana asia kirkastuu, miten tässä on mahdollisuus tätä jatkaa, Saarikko sanoi.

Facebook-päivityksessään viisi tuntia myöhemmin ministeri sanoi, ettei hän nukkunut yöllä.