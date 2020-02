Ministerille vetoomus vesilaista: Vuosien päästä ei riitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan vaelluskalat turvaavaa lakia tulee kiirehtiä.

Kokoomuksen kansanedustajat Janne Heikkinen ja Saara-Sofia Sirén ihmettelevät vesilain uudistushankkeen lykkäämistä.

Hallitus on sopinut hallitusohjelmassaan vesilain uudistamisesta, mutta tänään julkaistun lainsäädäntösuunnitelman mukaan uudistushanke on siirretty vuosien päähän. Hallituksen esitystä voidaan odottaa eduskuntaan aikaisintaan syksyllä 2022.

Edustajat toivovat, että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kiirehtisi vesilain uudistamisen valmistelua.

– Vesilaki on uudistettava vaelluskalakantojen parantamiseksi. Suomessa on kymmenittäin nollavelvoitelaitoksia, jotka eivät toteuta vastuullisuuttaan vaelluskalojen suhteen. Nykyaikaisten kalatalousvelvoitteiden on toteuduttava laajemmin, kansanedustajat vaativat tiedotteessaan.

Edustajien mukaan uudistus voitaisiin toteuttaa nopeammin, sillä tarvittava pohjatyö on jo valmiina. Oikeusministeriö selvitti viime kaudella Antti Häkkäsen (kok.) johdolla, turvaako nykyinen vesilaki riittävästi vaelluskalakantoja. Selvitys osoitti, että vaelluskalakantojen nykyistä tehokkaampi turvaaminen vesitalouslupien kautta on oikeudellisesti mahdollista.

– Merkityksensä menettäneet sadat pienet vesivoimapadot aiheuttavat kohtuutonta haittaa vaelluskalojen nousulle. Suomen kaikista vesivoimalaitoksista jopa 40 prosenttia on 1 MW:n laitoksia. Suuresta lukumäärästään huolimatta ne tuottavat vain noin yhden prosentin vesivoimalla tuotettavasta sähköstä.

– Me haluamme purkaa vaellusesteet ja parantaa kalojen lisääntymisalueita. Valitettavasti näyttää kuitenkin siltä, että hallitus siirtää toimeenpanoa eteenpäin eikä tartu akuuttiin uudistustarpeeseen.