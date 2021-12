Ministerillä todettu koronatartunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anna-Maja Henriksson kertoo saaneensa koronan yksityistilaisuudessa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoo, että hänellä on koronatartunta. Hän on saanut positiivisen testituloksen tänään torstaina. Hän on saanut viruksen todennäköisesti yksityistilaisuudessa.

– Tartuntaan johtunut altistuminen tapahtui joulunpyhinä todennäköisesti Pietarsaaressa yksityistilaisuudessa. Minulla ei ole ollut ministeritehtävään liittyviä kontakteja altistumiseni jälkeen, Anna-Maja Henriksson kirjoittaa Twitterissä.

Henriksson on 11. kansanedustaja, jonka koronatartunnasta kerrotaan. Heistä kuusi on saanut tartunnan kuluvan joulukuun aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tänään on Suomessa todettu 9 619 tartuntaa. Luku on merkittävästi korkeampi kuin edellisinä päivinä. Tartunnoista noin 6 000 on todettu 23.-27.12.2021 välisenä aikana.

Olen tänään saanut positiivisen tuloksen koronatestistä. Tartuntaan johtunut altistuminen tapahtui joulunpyhinä todennäköisesti Pietarsaaressa yksityistilaisuudessa. Minulla ei ole ollut ministeritehtävään liittyviä kontakteja altistumiseni jälkeen. — Anna-Maja Henriksson (@anna_maja) December 30, 2021