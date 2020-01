Ministerien avustajiin pian enemmän lisärahaa kuin hoitajiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien hoitajien palkkaamiseen on varattu viisi miljoonaa euroa, avustajiin 13,1 miljoonaa euroa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kummastelee Twitterissä, kohdistaako hallitus enemmän lisärahoja omiin avustajiinsa kuin lisähoitajiin.

Kansanedustaja viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyystavoitteesta uupuu vielä 29 918 uutta työpaikkaa. Ministe­riöiden toimintamenoihin ollaan lisäämässä 1,6 miljoonaa euroa avustajamäärän kasvun vuoksi. Lisäys tulee aiemmin myönnetyn viiden miljoonan euron lisärahoituksen päälle.

Antti Rinteen (sd.) hallitus korotti ministereiden, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkausmäärärahoja syksyllä julkaistussa valtion talousarvioesityksessä viidellä miljoonalla eurolla 11,5 miljoonaan euroon.

Valtioneuvoston kansliasta kerrottiin viime viikolla Verkkouutisille, että uusi lasku koostuu ”ministereiden avustajien assistenttien”, eli niin sanottujen hallinnollisten avustajen palkkakuluista sekä edustuskuluista.

Sari Sarkomaa kysyy Twitterissä, onko avustajakuluihin lisätty pian enemmän rahaa kuin hoitajiin.

– @MarinSanna hallitus lupasi vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan heti lisää 4 400 hoitajaa ja 250 miljoonaa euroa. Budjetissa 2020 onkin vain 5 miljoonaa euroa, jolla saa n. 100 uutta hoitajaa, Sari Sarkomaa tviittaa.

– Pian avustajarahoja lisätty enemmän kuin vanhusten hoitajien palkkarahoja?, hän kysyy.

Sanna Marinin hallituksella on 82 avustajaa, joista erityisavustajia on 69 ja valtiosihteereitä 13. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen verrattuna, jossa oli 42 erityisavustajaa ja 4 valtiosihteeriä.

⁦@MarinSanna⁩ hallitus lupasi vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan heti lisää 4 400 hoitajaa ja 250 me. Budjettissa 2020 onkin vain 5 me, jolla saa n. 100 uutta hoitajaa. Pian avustajarahoja lisätty enemmän kuin vanhusten hoitajien palkkarahoja? https://t.co/8LHYp8V5CH — Sari Sarkomaa (@sarisarkomaa) January 20, 2020

LUE MYÖS:

Kohu avustajien avustajista – näin vastaa valtioneuvosto (VU 17.01.2020)