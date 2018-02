Ministeri virkakielloista HS:ssa: Venäjän politiikka taustalla

Tuleva sisäministeri Kai Mykkänen arvioi, että kaksoiskansalaisten virkakiellot ovat perusteltuja luottamuksen vuoksi.

Tuleva sisäministeri Kai Mykkänen aikoo viedä kaksoiskansalaisten virkakieltoa turvallisuuden kannalta olennaisiin virkoihin eteenpäin.

– Kyllä meillä on valitettavasti perusteltu syy ajatella, että turvallisuutemme kannalta olennaisissa viroissa – sisäministeriön osalta Rajavartiolaitos erityisesti on sen tyyppinen – täytyy varmistua siitä, että suomalaiset voivat jatkossakin luottaa viranomaiseen ja siihen, että hänen sitoumuksensa on nimenomaan Suomen turvallisuus, Mykkänen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Puolustus- ja sisäministeriössä asiaa on valmisteltu viime vuodesta saakka. Mykkänen aikoo edistää virkakieltoa, jotta se saataisiin tämän hallituksen aikana valmiiksi. Hänen mukaansa on oleellista, että luottamus viranomaisiin säilyy.

Teema on herättänyt kovaa keskustelua. On koettu, että lainsäädäntö syrjii kaksoiskansalaisia. Toisaalta on ymmärretty Suomen turvallisuusintressi ja huomautettu Venäjän politiikasta. Venäjä katsoo, että maansa kansalaisilla, siis myös kaksoiskanslaisilla, on aina velvoitteita Venäjää kohtaa, eikä maa hyväksy itse kaksoiskansalaisuutta omassa maassaan.

Ministeri Mykkänen sanoo suoraan, että Venäjän politiikka on taustalla.

– Muun muassa Venäjällä on ihan julkilausutusti tällainen politiikka.