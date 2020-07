Ministeri vei perheensä rannalle, joutui eroamaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uuden-Seelannin terveysministeri rikkoi itse asettamiaan rajoituksia.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on myöntänyt maan terveysministerille David Clarkille eron tehtävästään.

Syynä on BBC:n ja NZ Heraldin mukaan koronarajoitusten rikkominen. Clark sai huhtikuussa paljon arvostelua osakseen sen jälkeen, kun hän vei perheensä retkelle 20 kilometrin päässä sijaitsevalle rannalle. Tapaus sattui vain viikko sen jälkeen, kun Uudessa-Seelannissa oli julistettu ulkonaliikkumiskielto ja rajoitustoimet olivat kovimmillaan.

Clarkin kerrotaan rikkoneen rajoituksia toisen kerran hieman tämän jälkeen. Tuolloin Clark ajoi maastopyöräradalle.

Ministeri kertoi erotessaan hänen oma käytöksensä aiheuttavan haittaa Uuden-Seelannin hallitukselle koronaviruksen vastaisessa taistossa. Hän pysyy parlamentissa edelleen kansanedustajana.

– Terveysministerin virka on ollut todellinen etuoikeus, etenkin viimeisten, epätavallisten kuukausien aikana. Ei ole salaisuus, että terveys on haastava ministerinsalkku. Olen antanut sille kaikkeni. Mutta minulle on käynyt erittäin hyvin selväksi, että minun jatkoni roolissa häiritsee hallituksen toimia koronavirusta vastaan, Clark totesi tiedotustilaisuudessa.

– Otan kaiken vastuun tekemisistäni terveysministerinä.

Pääministeri Jacinda Ardern kommentoi Clarkin eroa toteamalla olevan välttämätöntä, että Uuden-Seelannin terveysjohtajalla on maan kansalaisten luottamus. Ministerille ei myönnetty eroa aiemmin, koska hänellä katsottiin olevan kriittinen tehtävä koronatoimissa.

Uuden-Seelannin virkaatekeväksi terveysministeriksi nimitetään Clarkin paikalta opetusministerin salkkua kantanut Chris Hipkins. Uusi terveysministeri astuu virkaansa tilanteessa, jossa koronavirus on nostanut uudelleen päätään koronataistelun mallimaana pidetyssä Uudessa-Seelannissa. Maa tiedotti David Clarkin suulla vielä kesäkuun alussa nujertaneensa koronaviruksen ja alkoi purkaa rajoituksia.

Maassa on tällä hetkellä 22 aktiivista tartuntaa. Chris Hipkins toimii virassa syyskuun loppuun asti.

4,9 miljoonan asukkaan Uudessa-Seelannissa on todettu tähän mennessä 1 528 koronavirustapausta. 22 ihmistä on menehtynyt.